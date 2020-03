Donald Cerrone s’excuse auprès de Mark Wahlberg d’être devenu “ trop réel ” pendant la scène de combat Spenser Confidential

Image: @ufc sur Instagram

Donald Cerrone s’est excusé auprès de Mark Wahlberg d’avoir été un peu trop dur avec lui lors d’une scène de combat pour le nouveau film Spenser Confidential.

Le vétéran de l’UFC a essayé de jouer. Son récent concert d’acteur impliquait d’être payé pour malmener le dur à cuire d’Hollywood Mark Wahlberg. Tout cela au nom du divertissement pour le film Netflix Spenser Confidential, sorti en mars 2020. “Cowboy” a été embarqué pour combattre Wahlberg à l’écran, et en tant que chorégraphe de combat à temps partiel.

Cerrone a admis qu’il n’avait jamais participé à un faux combat et qu’il n’avait pas l’intention de changer cela pour le tournage. Lors d’un clip dans les coulisses publié sur Twitter, l’athlète s’est excusé d’être devenu «trop réel» sur la star hollywoodienne.

Ma première fois dans un faux combat était un peu trop réel (désolé @MarkWahlberg). Regardez ce clip et regardez maintenant #SpenserConfidential, uniquement sur @Netflix #ad pic.twitter.com/ZPJhlFKnzD

– Cowboy Cerrone (@Cowboycerrone) 11 mars 2020

Selon Wahlberg, l’équipe de distribution et de tournage aimait avoir des sièges au premier rang pour le voir se faire battre.

“Tout le monde sur le plateau a vraiment apprécié le fait que je me fasse battre, attaquer par des chiens, traîner dans la boue”, a-t-il déclaré à IMBD. “Je dirais” avons-nous encore fini? “Et ils diront” non, faisons-en un de plus “.

“Oui, se faire toucher n’est pas aussi amusant que de frapper, c’est sûr.”

Dans le film, Wahlberg prend une poignée de coups. Mais, il a admis que son combat le plus dur était entre les mains du vétéran de l’UFC.

«Ce doit être Cowboy Cerrone à la prison. Il est le combattant le plus victorieux de l’UFC, il n’est donc pas habitué aux coups de poing ou aux coups de pied.

“Le chien ne prend pas trop bien la direction. Quand ils attaquent, il est en marche. Il ne sait tout simplement pas comment devenir léger. “

On ne sait pas qui Donald Cerrone se battra à l’UFC après avoir subi un TKO de 40 secondes aux mains de Conor McGregor à l’UFC 246. Mais une chose est sûre, les a-listers d’Hollywood attendent au prêt pour son prochain mouvement .

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/03/2020.