Donald Cerrone termine Matt Brown

Le passage de Donald Cerrone au poids welter s’est avéré être un grand pas depuis le saut.

Après avoir échoué à remporter le titre des poids légers de l’UFC lors d’une défaite au premier tour contre le champion du monde Rafael dos Anjos, Cerrone a décidé de passer à 170 livres et a connu un succès instantané.

Il a envoyé Alex Oliveira, Patrick Cote et Rick Story, avant de se lancer dans son combat de poids welter le plus en vue à ce jour, une bataille avec son compatriote Matt Brown, à l’UFC 206.

Cerrone cherchait le coup de pied haut tôt, trébuchant Brown à de nombreuses reprises lors de la manche 1. Les deux hommes se tenaient face à face pour échanger des frappes, Brown abandonnant brièvement Cerrone lors de la manche 2.

Mais Cerrone a finalement été en mesure de trouver une maison pour son coup de pied haut, atterrissant un coup de pied gauche à égalité au troisième tour, assommant Brown.

Cela s’est avéré être le sommet de la course poids welter de Cerrone. De là, il est allé 2-4 dans ses six prochains matchs, ce qui a incité Cerrone à redescendre en poids léger, où il a pu montrer une excellente forme l’année dernière contre Alexander Hernandez et Al Iaquinta.

Maintenant, Cerrone retourne aux poids mi-moyens pour le plus grand combat de sa carrière, alors qu’il rencontrera l’ancien double-champion de l’UFC Conor McGregor lors de l’événement principal de l’UFC 246. L’événement a lieu le samedi 18 janvier au T-Mobile Arena de Las Vegas. Il sera diffusé en direct sur le pay-per-view après les préliminaires diffusés sur ESPN.

Revivez la fin du coup de tête de Donald Cerrone de Matt Brown de l’UFC 206 dans la vidéo ci-dessus.

.