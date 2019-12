Donald ‘Cowboy’ Cerrone riposte à ses allégations selon lesquelles il serait payé pour "plonger" contre Conor McGregor

Donald «Cowboy» Cerrone a été beaucoup de choses au cours de sa carrière de combattant, mais il n'a jamais été considéré comme une réflexion après avoir mis le pied dans la cage.

Depuis que son retour contre Conor McGregor a été annoncé pour l'UFC 246 en janvier, le vétéran de 50 combats a entendu comment il servait de ralentisseur alors que la superstar irlandaise tentait d'obtenir une victoire à son actif avant de chercher de plus grands défis contre des noms comme Khabib Nurmagomedov ou Jorge Masvidal.

Remarquez que rien de tout cela ne vient directement de McGregor, mais il est impossible d'ignorer que le cœur de l'attention accordée à ce combat a été sur l'ancien champion des deux divisions et ses plans futurs après son passage à Cerrone en janvier.

Cerrone a même entendu une rumeur selon laquelle il recevait un énorme salaire de l'UFC pour se prosterner essentiellement devant McGregor pour l'aider à remettre son piédestal avant les plus grands combats de chapiteaux en 2020.

"Bon sang non, je ne m'incline pas", a déclaré Cerrone à MMA Fighting. "Il y a un tas de merdes qui circulent, les gens me disent" j'ai entendu dire que vous êtes payé pour faire une plongée ". Il n'y aurait pas assez d'argent au monde pour que quelqu'un me paie pour faire une plongée. Je ne pourrais jamais me regarder dans le miroir si quelqu'un me payait pour plonger. Merde, ça n'arrive jamais.

"Je préfère me battre gratuitement que de prendre de l'argent pour perdre. Ce n'est pas moi. Je vais me battre comme je le fais à chaque fois. "

En dehors de ces accusations, les principales plaintes déposées contre l'épreuve de force à venir en janvier ont principalement entouré Cerrone perdant ses deux derniers combats d'affilée contre Tony Ferguson et Justin Gaethje. Beaucoup pensaient que ce devait être Gaethje, et non «Cowboy», qui avait obtenu le ticket d'or pour affronter McGregor lors de son premier combat depuis plus de 15 mois.

Cerrone conteste en pointant le CV qu'il a construit tout au long de sa carrière pour savoir pourquoi il affrontera McGregor ensuite.

Il détient une liste voyante de records, y compris le plus grand nombre de victoires et le plus de victoires dans l'histoire de l'UFC, sans parler de trois victoires consécutives contre Al Iaquinta, Alexander Hernandez et Mike Perry qui ont précipité ces revers contre le challenger le mieux classé au poids léger actuellement et un ancien mondial. Série de champions de combat sur une séquence de trois victoires consécutives.

«Je suis toujours n ° 4 ou 5 ou peu importe ce que je suis. Ce n'est pas comme si je me fais battre par des clochards, quelque part là-bas, je me fais culbuter dans le classement », a déclaré Cerrone. "Je ne sais pas où je suis assis, mais je suis toujours en haut de la liste."

Si quoi que ce soit, Cerrone pense que les projecteurs de ce combat brilleront finalement le plus sur McGregor, qui a beaucoup à prouver après avoir vu son nom dans les titres pour toutes les mauvaises raisons au cours des deux dernières années.

McGregor n'a plus gagné de combat à l'UFC depuis 2016 et ses deux dernières performances ont entraîné une défaite de TKO contre Floyd Mayweather dans un spectacle de boxe, puis une chute déséquilibrée contre Nurmagomedov en octobre dernier.

Cela dit, Cerrone n'attend que le meilleur de McGregor lors de leur affrontement en janvier, car il a tant à prouver après qu'il a été renversé de son trône en tant que roi des sports de combat.

«Je m'attends au meilleur Conor que vous ayez jamais vu. Je le fais vraiment », a déclaré Cerrrone. «Il a tellement de doutes et de questions auxquelles il doit répondre. Je pense qu'il s'entraîne très fort, il vient et je pense qu'il sera le meilleur Conor que vous ayez jamais vu. "