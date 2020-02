Donald Trump prévoit d’inviter Tyson Fury et Deontay Wilder à la Maison Blanche pour leur “ grand combat ”

Image: Boxe Showtime sur Instagram

Donald Trump a été très impressionné par le combat de Tyson Fury et Deontay Wilder le week-end dernier.

Samedi, les deux hors concours ont eu leur revanche très attendue où les titres WBC, The Ring et Lineal étaient en jeu. Au final, c’est Fury qui a fait le travail par TKO au septième tour dans une performance dominante. Il avait laissé tomber Wilder deux fois dans le combat et avait forcé le coin «Bronze Bomber» à jeter l’éponge.

Maintenant, après le combat, le président des États-Unis, Donald Trump, a invité Fury et Wilder à visiter la Maison Blanche.

Trump invite @Tyson_Fury à la Maison Blanche! pic.twitter.com/Tia2qIy6vq

– Michael Heaver (@Michael_Heaver) 24 février 2020

«Au fait, ce fut un grand combat. Est ce que tu l’as regardé? Vous avez aimé? Ce fut un grand combat, deux grands combattants. C’était vraiment très excitant », a déclaré Donald Trump aux médias. «Peut-être que nous devons les amener tous les deux à la Maison Blanche. Je ne sais pas parce que c’était vraiment bon. En fait, je pense que nous allons le faire. “

Avec cette victoire, Tyson Fury est passé à 30-0-1 en tant que pro. C’est sans doute la plus grande victoire de sa carrière alors qu’il a récupéré le titre des poids lourds The Ring. Il a remporté la ceinture la première fois en 2015 lorsqu’il a vaincu Wladimir Klitschko.

Deontay Wilder, quant à lui, a subi sa première défaite en tant que pro et n’est plus un champion poids lourd. Il a déjà dit qu’il prévoyait de déclencher la clause de revanche dans son contrat pour la trilogie cet été. L’Américain blâme son costume pour la perte car il a dit qu’il avait fatigué ses jambes avant même que le scrap ne commence.

Tyson Fury contre Deontay Wilder 3 serait sans aucun doute un combat énorme, mais beaucoup espéraient voir Fury contre Anthony Joshua après le match de samedi.

Quant à l’invitation à la Maison Blanche, Fury ou Wilder n’ont pas encore répondu, et on ne sait pas si l’un d’eux le fera.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/02/2020.