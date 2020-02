Donnez-moi Modafferi ou Calderwood après le bouleversement de l’UFC 247

HOUSTON – Lauren Murphy a battu Andrea Lee avec une décision partagée samedi sur la carte préliminaire à l’UFC 247 à Houston.

Jetez un œil au combat avec Murphy, qui a gagné pour la troisième fois en quatre combats.

Résultat: Lauren Murphy bat. Andrea Lee via décision partagée (29-28, 28-29, 30-27)

Enregistrements mis à jour: Murphy (12-4 MMA, 4-3 UFC), Lee (11-4 MMA, 3-2 UFC)

Statistique clé: Le total des frappes était mort, même à 107-107, mais Murphy a décroché une paire de démontages.

Murphy sur le moment clé du combat

«Chaque manche était proche. Je ne savais pas qui gagnait. J’étais fatiguée, elle était fatiguée et je devais vraiment montrer mon cœur au monde entier. »

Murphy de ne pas abandonner

«Je n’arrêtais pas de me dire:« Je ne vais pas arrêter devant mon mari et mes entraîneurs. Je ne vais pas la laisser me faire démissionner aujourd’hui. »

Murphy sur ce qu’elle veut ensuite

“Avec un peu de chance, avec ce résultat, je vais me battre dans les cinq premiers et y gagner aussi, et j’espère me battre trois fois cette année. J’ai appelé Roxanne (Modafferi) dans l’octogone, mais vraiment je lui ferais face ou (Joanne Calderwood) ensuite – l’une ou l’autre. Je pense qu’ils sont les seuls dans le top cinq car Viviane (Araujo) vient d’une perte et (Jennifer) Maia et (Jessica) Eye ont toutes les deux perdu du poids. Donc, Jojo et Roxanne sont les seuls en ce moment à venir de victoires et à gagner du poids, donc ce sont les seuls auxquels je suis intéressé à affronter ensuite. “

Pour en savoir plus sur Murphy, regardez la vidéo de l’interview post-combat complète ci-dessus.

.