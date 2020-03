Donnez-moi un grand nom après la victoire de l’UFC Norfolk

NORFOLK, Virginie – Sean Brady a battu Ismail Naurdiev avec une décision unanime samedi d’ouvrir la carte préliminaire à l’UFC sur ESPN + 27 à Norfolk, Virginie.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Brady, qui est resté invaincu avec sa quatrième victoire par décision lors de ses cinq derniers combats.

Résultat: Sean Brady bat. Ismail Naurdiev via décision unanime (29-28, 29-28, 30-27)

Enregistrements mis à jour: Brady (12-0 MMA, 2-0 UFC), Naurdiev (19-4 MMA, 2-2 UFC)

Statistique clé: Brady a atterri quatre fois et a dépassé Naurdiev 78-34.

Brady sur le moment clé du combat

«(La) stratégie en cours était définitivement d’utiliser mon grappling. J’essayais de le sentir un peu au début. Il est sorti chaud. Je ne suis pas sorti aussi vite que je le voulais et je n’ai pas été démoli. Je savais qu’il commencerait à ralentir parce qu’il lance beaucoup de gros trucs explosifs, alors je savais que je serais en mesure de prendre le relais aux deuxième et troisième tours et d’imposer mon combat. “

Brady montre plus d’éléments de son jeu

«Quand j’ai combattu Court McGee, j’ai montré beaucoup plus de ma frappe, donc c’était agréable de montrer un peu plus mon combat. Je suis un meilleur grappler que je ne suis un attaquant, et je suis un assez bon attaquant. J’ai hâte d’améliorer et de montrer de nouvelles compétences à chaque fois. “

Brady sur ce qu’il veut ensuite

«Quelques centaines de personnes sont venues de Philadelphie, donc c’était agréable d’entendre cette foule si tôt dans la nuit. Si l’UFC veut continuer à me combattre sur la côte Est, j’amènerai des foules toute la journée. J’aimerais un nom plus grand maintenant. La cour avait un grand nom. Ismail n’avait pas le plus grand nom, mais il est super coriace. Je suis prêt à continuer de faire mes preuves. “

Pour en savoir plus sur Brady, regardez la vidéo de l’interview complète post-combat ci-dessus.

.