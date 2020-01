Dos Santos reconnaît une erreur de stratégie après sa défaite contre Curtis Blaydes

Junior Dos Santos après avoir perdu à l’UFC Raleigh.

L’ancien champion de poids lourd Junior Dos Santos a subi une amère défaite à l’UFC Raleigh, quand il a été éliminé par Curtis Blaydes, le Brésilien tentait de se remettre de la défaite devant Francis Ngannoul’année dernière mais Il a obtenu sa deuxième défaite consécutive.

Junior, a admis une erreur dans sa stratégie, lors d’un entretien avec CombatIl a parlé de ses attentes pour l’avenir.

«J’ai beaucoup entraîné les démolitions, je me suis concentré sur ça et j’ai oublié d’attaquer. Je n’attaquais pas, le laissant se sentir à l’aise, lui donnant plus d’espace qu’il ne le devrait, plus qu’il ne le devrait, me défendant de la démolition, oublie l’essentiel, mon fort, qui est d’attaquer. Une confusion qui avait un prix élevé », Dit Junior.

Deux saintsPour sa part, il ne veut pas attendre longtemps pour se remettre en action. Selon l’ancien champion, il souhaite retourner dans l’octogone le plus rapidement possible, afin d’essayer de revenir à la victoire.

«Pour moi, je reviendrais le plus rapidement possible. Je pense que le meilleur remède pour un résultat est de clore le prochain combat rapide pour continuer à travailler et corriger les erreurs, dans les défaites, il est clair que l’on apprend mieux. Non pas que je veuille la défaite, bien au contraire, j’espère que cela lui servira de leçon pour devenir un combattant. Je discutais avec mon équipe, et nous n’avons toujours pas décidé quoi faire, mais nous allons attendre, être calme dans les prochains jours, mais si cela dépend de moi, je reviendrai maintenant » conclu.

A propos d’avoir 36 ans, Deux saints il était le champion de plein poids parmi 2011 et 2012 Avec débuts en UFC en 2008, le Brésilien est déjà monté à l’octogone à 21 reprises, obtenant un record de 15-6.