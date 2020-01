Dos Santos vs. Blaydes ventilation, analyse, sélection

Par: Dan Tom |

22 janvier 2020 22h00

L’analyste du MMA Junkie, Dan Tom, décompose les meilleurs matchs de l’UFC. Aujourd’hui, nous regardons l’événement principal de l’UFC sur ESPN + 24.

L’UFC sur ESPN + 24 a lieu samedi au PNC Arena de Raleigh, en Caroline du Nord. La carte est diffusée sur ESPN +.

Curtis Blaydes (12-2 MMA, 7-2 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 6’4 ″ Âge: 28 Poids: 251 lb Atteindre: 80 ″

Dernier combat: TKO l’emporte sur Shamil Abdurakhimov (7 sept. 2019)

Camp: Équipe de combat d’élévation (Denver, Co.)

Style de position / frappant: orthodoxe / kickboxing

Gestion des risques: passable

Informations supplémentaires:

+ Titre national de lutte poids lourd NJCAA

+ Distinctions MMA amateur

+ 9 victoires KO

+ 2 finitions au premier tour

+ Puissance KO

+ Rythme et pression agressifs

+ Travail assidu en frappant

^ Montre des améliorations de combat à combat

+ Puissance explosive – double démontage

^ Change bien de niveau

+ Fort à l’intérieur du corps à corps

^ Verrous de corps, voyages, suplexes

+ Jeu supérieur solide

^ Flotteurs, promenades au poignet, grèves

Junior Dos Santos (21-6 MMA, 15-5 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 6’4 ″ Âge: 35 Poids: 249 lb Atteindre: 77 ″

Dernier combat: défaite de TKO contre Francis Ngannou (29 juin 2019)

Camp: American Top Team (Floride)

Position / style frappant: orthodoxe / boxe

Gestion des risques: passable

Informations supplémentaires:

+ Ancien champion des poids lourds de l’UFC

+ Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien

+ Accolades de grappling multiples

+ 15 victoires KO

+ 1 soumission gagnante

+ 4 finitions au premier tour

+ Puissance KO

+ Feintes solides et jeu de jambes

+ Rythme et pression constants

+ Excellente capacité de boxe

^ Sélection de prise de vue précise

+ Bon contre-lutteur

+ Capacité de grappling sous-estimée

^ Montre une solide conscience positionnelle

Point d’intérêt: coups de poing familiers

L’événement principal de Raleigh comprend un combat de poids lourds amusant avec des thèmes familiers pour les deux parties sur les pieds.

Curtis Blaydes, un lutteur qui possède un peu d’expérience de kickboxing amateur, montre des améliorations constantes de combat à combat à chaque fois. De son jeu de jambes en développement à son engagement pour la grève combinée, le talent de 28 ans semble être à l’aise lorsqu’il fait pression.

Que Blaydes travaille derrière son jab ou fasse rouler sa tête hors de ses croix, son temps passé à s’entraîner au sein de l’équipe de lutte contre l’élévation et du BANG Muay Thai a traversé ces dernières années. Cependant, comme nous l’avons vu dans ses deux combats avec Francis Ngannou, Blaydes n’est pas au-delà d’être contré pour ses approches agressives, ce qui rend ce match avec un adversaire sur le même thème si intéressant.

Entrez dans la vieille garde, Junior Dos Santos.

Se battant d’une position plus centrée sur la boxe, Dos Santos est connu depuis longtemps comme l’un des attaquants les plus puissants des poids lourds, gouvernant auparavant la division avec une poigne de fer. Travaillant sous la pression de ses coups et de ses feintes gauchers, Dos Santos mettra en place des renversements et des uppercuts dévastateurs (grèves qui constituent la majorité de la bobine de surbrillance de l’ancien champion).

Bien que la main droite du Brésilien soit souvent connue comme le frappeur de nettoyage, sa gauche est sans doute plus précise, en particulier lors de l’application offensive de ses crochets hors de ses coups et feintes. Dos Santos fait également un travail trompeusement bon en plaçant des crochets de contrôle pour couvrir ses traces ou en attirant ses adversaires à travers des contrefaçons d’appâtage – les deux lui serviront sur papier contre Blaydes.

Cela dit, Dos Santos devra faire attention à ne pas trop s’engager dans ses coups puissants s’il veut maintenir les hauteurs.

Prochain point d’intérêt: repavage des chemins de lutte

