Douglas Lima ne peut pas nier la revanche beaucoup plus longtemps

TOKYO – Le plan de Michael Page pour obtenir son match revanche avec Douglas Lima est assez simple: continuez à vous battre jusqu'à ce qu'il ne puisse pas être refusé.

Depuis qu'il a subi sa première défaite contre Lima en mai dernier en demi-finale du Grand Prix des poids mi-moyens Bellator, Page (16-1 MMA, 12-1 BMMA) a déjà concouru deux fois, éliminant Richard Kiely et Giovanni Melo, tous deux au premier tour.

Page est maintenant prêt à entrer dans son cinquième combat de l'année, quand il affrontera le vétéran de l'UFC Shinsho Anzai ce samedi (dimanche local) au Saitama Super Arena au Japon. Le match Bellator 237 est diffusé sur Paramount et diffuse sur DAZN.

Page a déclaré qu'il considère l'activité continue comme une opportunité de remonter le chemin vers un match revanche avec l'actuel champion des poids welters Bellator Lima.

"Douglas Lima parlait de moi et a dit qu'il n'avait jamais combattu personne aussi vite que moi auparavant et qu'il était excité et attend avec impatience cette revanche", a déclaré Page à des journalistes, dont MMA Junkie vendredi. "La seconde où j'ai gagné, il dit:" Non, tu dois combattre encore plus de gens. "Il était comme," Non, je ne te laisserais même pas revenir aussi vite ", donc ça va arriver de toute façon. Il va y avoir un moment où il ne pourra pas l'arrêter, et comme je l'ai dit, si je continue à faire ce que je fais maintenant, rester actif, rester occupé, continuer à battre les gens, alors à 100% il ne peut pas arrête ça."

MVP est connu pour ses fans passionnants avec son style flashy et ses KO incroyables, et lors de son premier combat au Japon, il a dit qu'il avait hâte de divertir une base de fans avertie.

"Mon objectif est de – je devrais faire tellement de trucs fous que ces gars-là ne peuvent pas arrêter d'applaudir", a déclaré Page. "Gardez-les simplement les plus actifs que vous ayez jamais entendus – c'est donc mon objectif."

Page affronte maintenant des concurrents coriaces et agressifs, et même si Page a déclaré qu'il respecte les capacités d'Anzai, il ne pense pas que le résultat sera différent de celui de ses autres victoires.

"C'est un adversaire coriace, mec", a déclaré Page. «Vous pouvez voir par son record, vous pouvez voir par le niveau auquel il a combattu. C'est aussi un type de catcheur, une sorte de stand-and-trade et comme vous le dites, face à vous toute la nuit. Il ne tombera pas facilement, mais je l'ai dit à propos de quelques personnes également, et je les ai changées juste parce que, encore une fois, elles deviennent un peu comme un cerf dans les phares quand elles me combattent juste parce qu'elles n'ont pas '' Je ne l'ai pas vu auparavant, donc ils sont un peu comme c'est un peu – ils hésitent ou ils exagèrent trop et labourent en avant et finissent par se heurter à quelque chose de dévastateur. »

Pour en savoir plus sur Page, regardez la vidéo ci-dessus.

. (tagsToTranslate) bellator (t) news (t) videos (t) bellator 237 (t) rupture (t) douglas lima (t) michael page