Douglas Lima pense qu’il “terminera” Gegard Mousasi pour remporter la ceinture des poids moyens et consolider son héritage

Douglas Lima était déçu de ne pas avoir la chance de devenir champion du monde le 9 mai.

Lima, qui est le titre actuel des poids welters Bellator, augmentait de poids pour combattre Gegard Mousasi pour la sangle de poids moyen vacante. Pourtant, l’événement a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19 qui était une nouvelle décevante pour Lima.

«J’étais très déçu, je voulais vraiment me battre, surtout en mai. Je voulais être occupé cette année mais je comprends parfaitement pourquoi cela a été reporté », a déclaré Lima à BJPENN.com. «Ils veillent sur notre sécurité et je pense qu’ils vont se battre cette année, donc je ne suis pas trop inquiet. Restez en bonne santé et continuez à vous entraîner autant que possible. »

Selon Lima, le plan est de relouer le combat de Mousasi une fois que Bellator pourra relancer les événements. Bien que Mousasi soit un grand nom, le Brésilien le dit clairement, il ne se soucie pas de combattre le vétéran de l’UFC. Au lieu de cela, l’objectif est de gagner une deuxième ceinture.

“C’est plus pour la ceinture. Quand nous avons signé pour le combat, il était censé être contre Rafael Lovato Jr. parce qu’il était le champion à l’époque. Ensuite, Lovato Jr. était absent à cause de la malheureuse blessure, il est donc devenu Mousasi », a-t-il expliqué. «C’est encore mieux parce qu’il est un plus grand nom. Mais, il n’a jamais été question de lui, il s’agissait de la ceinture de poids moyen. “

Lorsque les deux finissent par se battre, Douglas Lima est confiant en ses compétences. Bien que beaucoup pointent vers le combat Mousasi-Rory MacDonald et disent que c’est ce qui va arriver à Lima, le champion poids welter s’en fiche. Au lieu de cela, il ne s’attend pas seulement à gagner, mais il est convaincu qu’il terminera Mousasi dans le processus.

“Je l’aime. Il y aura toujours des commentaires comme ça. Les gens savent que les mathématiques MMA ne fonctionnent pas. Mousasi a pratiquement détruit Rory mais c’est un combat différent », a-t-il déclaré. “Je suis un combattant différent, nos styles sont totalement différents. Je ne compare pas ce que Mousasi a fait contre Rory. Ce sera un combat très compétitif et serré mais je pense que je vais le finir. J’ai des gens pour prouver le contraire dans ce combat. »

S’il obtient sa main levée et devient un champion, Douglas Lima sait que son héritage est sûr.

“C’est super important. Beaucoup de gens essaient d’être un champion, mais ce n’est pas si facile de combattre des gars de 15 livres de plus. C’est un gros risque et un grand défi », a conclu Lima. «Mousasi a combattu partout et tout le monde, donc ce combat est super important pour mon héritage. Je suis après les plus grands combats et c’est le plus grand combat. Je connais le défi qu’il pose, donc je prends cela très au sérieux. »

Pensez-vous que Douglas Lima finira Gegard Mousasi s’ils finissent par se battre?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28/04/2020.