Douglas Lima se souvient d’une séance d’entraînement avec Gegard Mousasi en Allemagne

Gegard Mousasi se préparait pour ses débuts avec Bellator contre Alexander Shlemenko en 2017 lorsque Douglas Lima, champion poids welter de la société, s’est présenté dans le même gymnase en Allemagne.

“The Dreamcatcher” et “The Phenom”, qui se préparent maintenant à s’affronter pour le championnat vacant des poids moyens au Bellator 243 le 9 mai, ont mis les gants à spar pendant un ou deux tours. Lima visitait le pays pour s’entraîner avec le détenteur du titre de la KSW, Roberto Soldic, tandis que Mousasi se préparait pour son premier combat depuis son départ de l’UFC.

Les combattants ne commentent généralement pas les séances d’entraînement, mais Lima n’a aucun problème à expliquer comment – mal – il a fait ce jour-là.

“Je m’entraînais avec mon ami Soldic en Allemagne et Mousasi s’y rend chaque samedi”, a expliqué Lima à MMA Fighting. «(Mousasi) m’a invité à s’entraîner et j’ai accepté. J’étais complètement hors de forme et je me suis fait battre par tout le monde dans le gymnase [laughs]. Mais c’était super, c’était assez intéressant. Ils m’ont très bien accueilli là-bas.

«Je pense que j’ai fait un ou deux tours de combat avec (Mousasi). Ça allait parce qu’il a vu que j’étais très fatigué. C’était deux semaines avant son combat avec Shlemenko, alors il était en forme et j’étais mort, alors il m’a battu [laughs].

«Je le respecte beaucoup, toute cette équipe est formidable. Rien contre lui. Ça va être un super combat et je vais chercher le KO tout le temps. “

Les choses ne se sont pas passées comme ça ce jour-là, mais Lima avertit son adversaire de ne pas en tenir compte le soir du combat.

“Si j’étais lui, je ne ferais pas ça parce que c’est un combat, tu sais?” Dit Lima. «Il a évidemment pris quelque chose de cela, et moi aussi. J’ai ramassé quelques trucs ici et là. Mais c’est complètement différent maintenant, je peux vous le garantir. Comme nous le disons toujours, l’entraînement est différent du combat. »

Rafael Lovato Jr., qui a battu Mousasi pour remporter le championnat des 185 livres en juin dernier, a renoncé au titre en raison de son état de santé. Lima cherchait déjà à passer du poids welter quand il était champion et lui souhaite un prompt rétablissement, mais voit Mousasi comme un meilleur style de match-up.

“Le combat s’est encore amélioré maintenant parce que Mousasi a un plus grand nom, a une histoire en MMA”, a déclaré Lima. “Tout ce que ce type a fait, les noms qu’il a combattus, les victoires qu’il a remportées. Je suis excité, mec. Je suis content de ce combat. Ça va être génial, un grand défi pour moi.

«Ça va être plus excitant à cause de son style. Rafael allait mieux sur les pieds mais c’est un grappler, et ce style est meilleur. Chaque combat est difficile, mais Mousasi et moi sommes plus excitants. »

Rory MacDonald a été le dernier homme à passer de 170 pour tenter de remporter une deuxième ceinture, perdant par TKO contre Mousasi en 2018. Contrairement au talent canadien, Lima promet de «se présenter».

“Je ne pense pas que le poids jouera un grand rôle parce que je marche environ 200 livres”, a déclaré Lima. «Le fait est que je dois me présenter et me battre. Je ne pense même pas au poids, je me concentre sur le combat. Je pense que j’apprécierai davantage cette division car la réduction de poids sera plus facile.

“Rory lui-même a dit qu’il ne s’était pas présenté pour se battre cette fois. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Il entre toujours et combat qui que ce soit, mais il s’est un peu figé contre Mousasi. Peut-être qu’il a ressenti la différence de poids, la puissance de frappe, je ne sais pas. Je ne regarde même pas ce combat car cela ne fait aucune différence. Je sais qu’il a progressé et que les choses n’ont pas fonctionné pour lui, mais ce sera différent pour moi. “

“The Dreamcatcher” n’a été éliminé qu’une seule fois auparavant en MMA, un TKO de second tour qu’il a vengé 14 mois plus tard contre Uriah Hall. Lima, qui a arrêté Michael Page, Andrey Koreshkov et Ben Saunders tout au long de sa carrière 32-7, prévoit d’ajouter son nom à cette liste en mai.

“Je vis toujours les huitièmes de finale, mais quoi que cela prenne, mec, je veux gagner”, a déclaré Lima. «Je veux toujours l’arrivée. Cette confrontation juste là, je sais que ça va arriver. »