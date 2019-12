Drake utilise la comparaison Nate Diaz lorsqu'il réfléchit au boeuf avec Pusha T

Drake a eu sa juste part de bœuf avec des célébrités de premier plan. Celui qui occupe le devant de la scène est le bœuf en cours de Drake avec le rappeur et le pote de Kanye West, Pusha T. Leur querelle a abouti à un morceau diss intitulé The Story of Adidon, publié par Pusha T en 2018. La chanson visait le comportement du rappeur canadien et prétendait qu'il a un enfant d'amour secret.

Dans une interview avec Rap Radar, Drake a réfléchi sur ce «mat» aux mains de Pusha T, et a même comparé sa perte à la carrière de la star de l'UFC Nate Diaz.

"J'incline mon chapeau au mouvement d'échecs", a déclaré Drake. «C'était un jeu de génie dans le jeu d'échecs et justifiait définitivement ma première« perte »dans le sport du rap. Par choix, évidemment, parce que je me suis incliné après avoir réalisé que l'écart entre nous lui avait permis de larguer une bombe sur le monde. »

Drake a révélé qu'il travaillait sur une réponse diss-track, mais il voit un grand écart dans la popularité des deux rappeurs comme contribuant à la décision de se retirer.

Toujours dans le morceau diss de The Story of Adidon, Pusha-T se moquait du producteur de son en phase terminale de la star OVO, Noah "40" Shebib. Drake a trouvé que cela franchissait une certaine ligne et était un autre facteur qui l'a amené à se retirer des fued.

"C'est un sport à la fin de la journée, et vous savez très tôt, je n'ai jamais hésité à me défendre", a déclaré Drake. "Et je suis aussi parfois impatient de m'engager si je sens que vous voulez être habile ou offensant dans les coulisses. Je pourrais choisir de l'aborder en musique.

"Et, vous savez, c'est ainsi que je me suis retrouvé dans la situation Pusha [T], qui, vous savez … certains de mes combattants préférés dans le monde, prennent un gars comme Nate Diaz", a ajouté Drake. «Vous regardez son dossier. Cela ne ressemble peut-être pas au record le plus fou, mais vous savez, il est toujours l'un de mes combattants préférés, c'est toujours un chien.

"C’est juste le sport du combat. Quelqu'un va vous rattraper à un moment donné à moins que vous ne soyez à peu près Floyd [Mayweather]. Mais pour le reste d'entre nous, vous allez être bercé une fois par quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas. C'est donc un peu comme ça que je note cette situation. "

Pensez-vous que Drake et Nate Diaz partagent des similitudes dans leurs histoires?

