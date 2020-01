Drew Dober a l’impression qu’il atteint son apogée avant l’UFC 246

LAS VEGAS – Drew Dober commence à s’imposer.

Il affronte Nasrat Haqparast très vanté à l’UFC 246 samedi soir, et après avoir remporté quatre de ses cinq derniers combats, Dober (21-9-1 MMA, 7-5-1 UFC) attribue son récent succès à Team Elevation.

“C’est juste ce changement que j’ai fait avec Team Elevation”, a déclaré Dober à MMA Junkie. «Je me suis entraîné avec Team Elevation, il y a certainement eu une période de transition, mais maintenant depuis que je suis installé et que j’écoute tous ces entraîneurs et concurrents autour de moi et que j’ai 31 ans, je pense que tout se passe bien. Je me suis toujours considéré comme une floraison tardive, donc je frappe mon apogée maintenant et je m’améliore, plus vite, plus fort chaque jour au gymnase, et j’ai hâte de le présenter le 18 janvier. “

La seule perte de Dober dans ses cinq derniers combats est venue à Beneil Dariush, un combat qu’il gagnait avant qu’une erreur critique ne lui ait coûté le combat. À Haqparast, il dessine un combattant tout aussi excitant, qui aime se présenter et faire sortir les gars.

“Ouaip, c’est à peu près ce que je ressens pourquoi ils nous ont réunis”, a déclaré Dober. “Lui et moi aimons nous tenir debout et échanger et chercher un KO, donc nous allons certainement commencer cette carte de combat bien.”

Depuis qu’il a abandonné ses débuts à l’UFC, Haqparast (11-2 MMA, 3-1 UFC) a remporté ses trois derniers matchs de suite et vient de remporter une élimination directe de «Performance of the Night» sur Joaquim Silva.

Mais Dober, qui vient de terminer son propre match contre Marco Reyes, dit qu’il s’est habitué à combattre ce style d’adversaire.

“Il est assez impressionnant”, a déclaré Dober. “L’attaquant de Southpaw, il est patient, il trouve une maison pour sa main gauche, mais j’ai combattu des gars qui ont cherché à m’assommer ou aussi durs qu’il est, donc ce n’est pas nouveau pour moi. Je vais y aller et faire mon truc et chercher cette victoire. “

“Il a une grande base de fans”, a ajouté Dober. “Depuis que le combat a été annoncé, même mon Instagram a été gonflé, alors oui, j’aime vraiment ce battage médiatique, et j’ai hâte de le tester dans la cage.”

Ils pourront s’affronter sur une carte titrée par l’ancien double champion Conor McGregor, qui affronte Donald Cerrone, le favori des fans.

Et Dober est heureux que la carte se soit avérée être un grand événement à la carte.

“Oh oui, c’est super excitant”, a déclaré Dober. «Quand j’ai reçu l’offre de combat, il y avait beaucoup de questions autour d’elle. Je viens de connaître la date et l’adversaire et je me disais «Bien sûr, pourquoi pas», mais je pouvais certainement voir comment Conor tire les cordes. Tout dépendait de ce que faisait Conor, où nous nous battions et tout ça, mais c’est super excitant d’être sur cette carte. Je peux voir tout ce qui se passe dans les coulisses. »

“Conor et” Cowboy “dessinent dans les yeux, et c’est donc ma responsabilité de divertir les fans.”

S’entraînant avec le concurrent des poids coq Cory Sandhagen, le concurrent léger Justin Gaethje et le hors concours des poids moyens Neil Magny, Dober est confiant que le 18 janvier, il pourra faire dérailler le battage médiatique du jeune Haqparast.

“Tout dépend si Nasrat veut tomber dans le premier ou le troisième, mais je vais juste montrer le cœur, la persévérance et toute la formation que j’ai faite”, a déclaré Dober.

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +

