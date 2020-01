Drew Dober aimerait voler la vedette sur la carte Conor McGregor

Drew Dober aime se battre, et il ne se soucie pas beaucoup quand ni où cela se produit.

Cela dit, le poids léger de 31 ans, qui a remporté quatre de ses cinq combats précédents, ne peut nier qu’il profite de la chance de briller sous les projecteurs sur l’une des plus grandes cartes de l’année. Il n’aimerait rien de plus que de voler la vedette et de donner une performance “Fight of the Night” à l’UFC 246 samedi soir.

Alors que Dober affronte Nasrat Haqparast pendant les préliminaires, Conor McGregor se prépare pour un événement principal contre Donald «Cowboy» Cerrone. La compétition sur une carte intitulée McGregor apporte toujours plus d’attention, et Dober l’adore.

“Juste être sur une carte avec tous ces yeux regardant le combat, en plus d’avoir cette confrontation avec ce jeune combattant passionnant, qui est prêt à se lever et à échanger avec moi, à avoir un” combat de la nuit “sur un pay-per-view une carte avec Conor McGregor serait parfaite », a déclaré Dober à MMA Fighting. “Absolument parfait. Je suis ici pour divertir les fans, et plus il y a de fans qui regardent mes combats, plus je suis excité. “

L’objectif final de Dober est toujours de remporter la victoire, mais il serait idiot d’ignorer la chance d’impressionner la base de fans de l’UFC. Il est avant tout un artiste martial mixte, mais il comprend qu’il y a plus dans l’entreprise que de simples gains et pertes.

“Je suis fier non seulement d’être un combattant, mais aussi d’être un artiste”, a déclaré Dober. “C’est plutôt cool que l’UFC remarque à quel point mes combats sont fantastiques. Je suis ouvert pour l’opportunité. C’est excitant et ce n’est qu’une étape. La prochaine étape est le co-événement principal, puis l’événement principal et des combats de plus en plus importants. »

Avant sa réservation à l’UFC 246, Dober était en pourparlers avec l’UFC sur une éventuelle confrontation contre Gregor Gillespie en novembre dernier. Le combat s’est finalement effondré, et il a été forcé de rester sur la touche, jouant le jeu d’attente. Lorsque le nom de Haqparast est apparu sur un accord de combat, il n’a pas pu signer assez rapidement.

“Je suis fermement convaincu que ce n’est pas contre qui vous vous battez, c’est comme vous vous battez”, a déclaré Dober. “Je me concentre donc sur moi-même et je me concentre sur de plus en plus de combats. J’adore monter dans la cage. J’ai l’impression que les gens aiment me regarder me battre. Plus on est de fous, plus on rit. Profitons de plus d’opportunités. Donc pour moi, je me fiche de qui je me bats. “

À Haqparast, Dober est toujours confronté à une perspective avec beaucoup d’avantages qui ont mérité les honneurs “Fight of the Night” et “Performance of the Night” lors de ses deux précédents combats. Cela indique à Dober qu’il n’aura pas à aller chercher Haqparast lorsqu’ils s’affronteront et commenceront à frapper des coups de poing ce week-end.

“C’est moi de saisir l’occasion et de montrer mes capacités contre un gars qui a des capacités incroyables par lui-même”, a déclaré Dober. «J’adore m’élever au-dessus d’une concurrence difficile et montrer tout ce que j’ai.»