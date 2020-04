Drew Dober contre Alexander Hernandez dans les plans de l’UFC Fight Night le 13 mai

Drew Dober

Un combat léger entre Drew Dober et Alexander Hernández est sur le point d’être finalisé pour l’UFC Fight Night of the 13 mai.

Le match a été révélé par Nolan King of MMA Junkie l’après-midi de Mercredi.

Dans une récente interview, Hernandez dit qu’il espérait faire face Dober oui Islam Makhachev Je ne pouvais pas voyager États Unis.

Hernandez vs Makhachev ils allaient faire face à UFC 249. Makhachev a dû se retirer du combat. Hernandez allait affronter Omar Morales mais le combat a été annulé par le coronavirus.

Alexandre vient de battre Francisco Trinaldo par décision unanime UFC San Antonio. Cette victoire a renversé sa défaite contre Donald cerrone dans UFC Brooklyn. Avant cette défaite, il était une séquence de huit matchs sans victoire depuis 2013.

Dober, allait affronter Carlos Diego Ferreira dans UFC Oklahoma, mais l’événement a également été annulé par la pandémie de coronavirus.

Le natif de Nebraska Il vient sur une séquence de deux victoires. Dans son dernier combat, il a mis KO Nasrat Haqparast dans UFC 246. Avant ce combat, il a éliminé les Aztèques Polo Reyes dans UFC Minneapolis.

UFC Fight Night aura lieu dans le prochain 13 mai dans le Aréna commémoratif des anciens combattants VyStar de Jacksonville en Floride.