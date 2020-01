Drew Dober vise le champion Khabib après une victoire rapide à l’UFC 246

LAS VEGAS – Drew Dober a battu Nasrat Haqparast avec un TKO de premier tour samedi sur la carte préliminaire à l’UFC 246 à Las Vegas.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Dober, qui a remporté cinq de ses six derniers combats.

Résultat: Drew Dober bat. Nasrat Haqparast via TKO (coups de poing) – Tour 1, 1:10

Enregistrements mis à jour: Drew Dober (21-9 MMA, 7-5 UFC) contre Nasrat Haqparast (11-2 MMA, 3-1 UFC)

Statistique clé: Dober a des victoires consécutives par KO, à la fois en 70 secondes ou moins.

Dober sur le moment clé du combat

«Je pense que c’est une énorme victoire pour moi. Il possède une énorme base de fans, en particulier à l’international, et il est très talentueux, donc je voulais juste aller là-bas et montrer ce dont je suis capable. “

Dober sur la formation à Denver

«Team Elevation a été incroyable pour moi avec le personnel d’entraîneurs et les partenaires d’entraînement que j’ai. J’ai l’impression d’arriver à mon apogée. Pour être honnête, j’ai eu 56 combats et j’ai combattu beaucoup de gars talentueux, donc je ne dis jamais vraiment non à un combat. Il a apporté beaucoup de battage médiatique, mais je sais de quoi je suis capable et je l’ai montré. “

Dober sur ce qu’il veut ensuite

«Je vais faire une pause bien méritée après cela, mais je suis prêt pour le top 10, le top 15 – celui qui finit par dire oui. Je veux revenir en arrière et regarder à nouveau le combat et perfectionner tout ce dont j’ai besoin, mais ensuite, je reviens à l’accumulation de temps dans la cage. Je veux combattre (champion poids léger) Khabib (Nurmagomedov) et quiconque en dessous de lui sur cette liste, donc le premier gars à dire oui l’obtiendra. “

Pour en savoir plus sur Dober, regardez la vidéo de l’interview complète post-combat ci-dessus.

.