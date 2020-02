Dricus Du Plessis vise l’UFC, un titre potentiel en KSW contre Scott Askham

À seulement 25 ans, le Sud-Africain Dricus Du Plessis a revendiqué des titres sur plusieurs continents dans différentes catégories de poids, mais il est convaincu que 2020 sera l’année où il signera sur la ligne pointillée avec l’UFC.

Après s’être emparé des titres de poids moyen et de poids moyen avec l’EFC, “Stillknocks” est arrivé sur le sol européen comme un inconnu relatif et a laissé les téléspectateurs stupéfaits quand il a arrêté le futur espoir Roberto Soldic pour réclamer le titre de poids welter KSW.

Bien que Soldic récupérerait le titre dans leur revanche, Du Plessis a semblé dominant depuis son retour à sa catégorie de poids préférée à 185 livres. Il a marqué deux victoires d’arrêt depuis son retour dans les poids moyens, mettant fin à la séquence de six victoires consécutives de Joilton Santos à KSW 50 avant de récupérer le titre des EFC à domicile en décembre.

“C’était la première fois que je combattais dans ma ville natale en Afrique du Sud, donc ce fut un grand combat pour moi en tant que réalisation personnelle”, a déclaré Du Plessis au podcast Eurobash de MMA Fighting.

“J’ai commencé ma carrière à l’EFC, dès le premier jour, donc pour être de retour là-bas en combattant devant ma foule locale après avoir été absent pendant si longtemps, c’était probablement l’une des foules les plus folles que j’ai jamais affrontée. Peut-être que ce n’était pas le plus de monde, l’arène n’était pas si grande, mais la foule est devenue folle. C’est juste ce sentiment de se battre devant votre public, c’est absolument génial. “

Il y avait des Sud-Africains dans les rangs de l’UFC dans le passé, mais Du Plessis a l’impression que des combattants comme lui et Don Madge représentent une nouvelle ère pour le pays sur les plus grandes scènes MMA du monde.

“Nous avons eu quelques gars [in the UFC], mais c’était la génération plus âgée si vous voulez … des gars qui sont venus à l’UFC et qui n’ont pas fait ça, mais qui nous ont quand même ouvert la voie. Nous avons maintenant Don Madge, il est à l’UFC, il va bien; il fait de grandes choses. Je suis un jeune, je n’ai que 25 ans, c’est donc un gros avantage. Je suis la prochaine génération, c’est ce qu’ils disent, et je crois vraiment que j’apporterai quelque chose que les gens n’ont jamais vu auparavant. Je veux mettre l’Afrique du Sud sur la carte et vraiment, je veux être le premier à obtenir une ceinture pour l’Afrique du Sud à l’UFC. »

Avec son avenir engagé à 185 livres, de nombreux fans européens ont demandé que Du Plessis soit le prochain défi pour la couronne de poids moyen de Scott Askham. En ce qui concerne le champion EFC, un affrontement avec l’Anglais est une option attrayante.

“Je suis toujours avec KSW, mon contrat n’est pas exclusif, donc je veux me battre de préférence en mars, mais sinon, avril serait génial”, a déclaré Du Plessis.

“Si quelque chose ne se produit pas, le combat avec Scott [Askham], c’est un combat énorme pour moi et c’est un combat que j’aimerais prendre. Il dit beaucoup de choses parce que je ne me battais pas à 185 ans, mais s’ils veulent me donner un autre combat avant de le combattre, je suis cool avec ça. A ce poids, je peux me battre dos à dos, ça ne me dérange pas. C’est une question de temps, s’il ne veut pas se battre pour le moment, je continuerai à travailler jusqu’à ce qu’ils ne puissent pas me refuser ce coup. “

S’il conserve sa forme actuelle, Du Plessis est convaincu que 2020 sera l’année de ses débuts dans l’Octogone.

“Je sais juste que si je continue à faire ce que je fais et que j’ai les bonnes personnes pour m’aider, [I’ll get to the UFC],” il a dit.

«J’ai les bonnes personnes qui m’aident à arriver là où je dois être. En tant que combattant, j’ai juste besoin de continuer à gagner pour garder mon nom dans les rangs internationaux. J’ai besoin de garder les gens qui parlent, de garder les gens qui le veulent jusqu’à ce que je devienne une force indéniable. Je ne pense pas qu’il y ait une chose que je doive faire, c’est juste une question d’alignement parfait des étoiles et l’opportunité se présentera. J’apprécie tout le voyage pour arriver sur la grande scène. “

“Je suis sûr à 100% que je serai un grand nom sur l’une des plus grandes scènes du monde d’ici la fin de 2020”, a-t-il ajouté.

Découvrez le champion EFC Dricus Du Plessis » [47:00] interview sur l’Eurobash de cette semaine