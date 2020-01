Du sang sera versé à l’UFC 246 – mais pas de mauvais sang

LAS VEGAS – Conor McGregor gonfle avec confiance pour sa tête d’affiche de l’UFC 246 avec Donald Cerrone, et l’ancien champion-champion de l’UFC s’attend à une performance dominante.

McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) a largement exprimé son respect et son admiration pour Cerrone (36-13 MMA, 23-10 UFC) dans la période précédant l’événement principal des poids mi-moyens de samedi. Il a toutefois pris un coup de poing mineur à “Cowboy” et a déclaré lors de la conférence de presse d’avant-combat de mercredi qu’il n’attend aucune surprise le soir du combat.

“Je peux lire Donald”, a déclaré McGregor aux journalistes, y compris MMA Junkie, lors de la conférence de presse au Palms Casino & Resort. “Je l’aime bien et tout, c’est un bon gars, mais je peux lire Donald comme un livre pour enfants si nous sommes honnêtes. C’est un bon combattant, il a de bons tours dans sa manche. Je connais ses astuces, je sais ce qu’il prévoit et ce qu’il espère réaliser, mais nous sommes bien préparés et nous verrons la nuit. Ça va être une bonne nuit. “

McGregor a semblé enfermé mentalement et physiquement pour son retour dans l’octogone après 14 mois sur la touche. L’ancien champion de l’UFC à deux divisions pense qu’il va produire un effort sans précédent à l’UFC 246.

«Je pense certainement que j’ai l’avantage de la vitesse», a déclaré McGregor. «Je me sens confiant en y allant. Je me sens en confiance contre quiconque. Un Conor McGregor pleinement préparé et pleinement engagé – personne ne peut me toucher. Je suis génial dans ce jeu. J’ai fait de ce jeu ce qu’il est. Je rappellerai au monde le 18 janvier. “

En ce qui concerne la façon dont il voit le combat se dérouler, McGregor, qui a été célèbre pour ses prédictions précises sur “Mystic Mac” au fil des ans, voit sa frappe terminer le travail contre Cerrone.

“Il a mon respect”, a déclaré McGregor. «Bien qu’il y aura du sang versé le 18 janvier, ce ne sera pas du mauvais sang. La prédiction “Mystic Mac” sera un KO. “

L’UFC 246 a lieu au T-Mobile Arena. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

