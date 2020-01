Dublin de Conor McGregor a-t-il remporté le meilleur moment de l’année?

Par: MMA Junkie Staff |

7 janvier 2020 08h00

Nous ne sommes pas si loin en 2020 qu’il est trop tard pour revenir sur la dernière décennie.

L’UFC a récemment déployé des vidéos de compilation avec certains des meilleurs moments de chaque année civile de 2010 à 2019. De la défaite de Brock Lesnar aux mains de Cain Velasquez et de la soumission de Hail Mary par Anderson Silva de Chael Sonnen, au KO de 5 secondes de Ben Askren de Jorge Masvidal et à la course continue invaincue de Khabib Nurmagomedov, l’UFC a couvert tous les grands moments sur 10 ans.

Nous sommes encore loin de l’UFC 246, qui démarre la prochaine décennie de la promotion. Donc, avec cela, jetons un coup d’œil à ce que l’UFC a déclaré être ses plus grands moments en 2014. Découvrez-les dans la vidéo ci-dessus, puis votez dans le sondage ci-dessous pour choisir votre meilleur moment UFC de 2014.

