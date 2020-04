Duke Roufus: “Je vois le meilleur Anthony Pettis que j’ai vu depuis un moment”

Alors qu’il cherche à sortir de son dérapage actuel en perdant deux combats, l’ancien champion des poids légers de l’UFC Anthony Pettis impressionne ceux qui l’entourent. Pettis devrait combattre Donald Cerrone dans le prélim présenté à l’UFC 249 qui est prévu le 9 mai sur ESPN et ESPN + PPV.

Après des défaites consécutives contre Diego Ferreira et Nate Diaz, Pettis a montré des signes de son ancien moi selon ceux qui l’entouraient. Dans une récente interview avec MMA Tonight sur Fight Nation de Sirius XM, l’entraîneur-chef de Pettis, Duke Roufus, a déclaré que bien qu’il s’agisse d’une revanche que Pettis a remporté la première fois, Pettis a une nouvelle opportunité de briller dans ces circonstances.

Co @coachdukeroufus parle à @RJcliffordMMA et @jimmysmithmma du combat # UFC249 d’Anthony Pettis contre Cowboy Cerrone, et dit que même si les combattants sont des amis, Anthony sera tous des affaires le soir du combat. 👊 pic.twitter.com/xu9c1t0KQh – MMA sur SiriusXM (@MMAonSiriusXM) 29 avril 2020

“À ce stade, un, il est juste excité d’être dans l’opportunité”, a déclaré Roufus ou Pettis. “Je pense que ce combat est très unique, c’est le seul événement sportif qui se déroule sur ESPN, l’endroit où Donald et Anthony sont [featured prelim], Je pense que le plus de regards dans le monde du sport vont être sur ces deux-là parce que c’est le dernier combat sur ESPN avant de passer au pay-per-view. La motivation est différente d’une revanche si vous voulez, c’est une formidable opportunité pour Anthony de capitaliser sur sa marque s’il a une belle performance. Nous ne pensons même pas au dernier combat, nous pensons à ce combat et à ce que nous pouvons faire. “

Non seulement Pettis et Cerrone se rencontreront dans des circonstances différentes en raison de la pandémie de COVID-19 et de la fermeture de cet événement aux fans, mais aussi du fait qu’il s’agit d’un match revanche et qu’il y a une amitié entre les deux. Même s’ils sont amis et respectent les uns les autres, Roufus a déclaré à MMA ce soir qu’il avait vu de grandes choses de Pettis.

“C’est une situation unique car ils se sont entraînés ensemble, ce sont des copains. Cowboy lui a même envoyé un texto en plaisantant [Pettis] “Hé, pouvons-nous nous rencontrer à 185 ans?” C’est une sorte de relation de type Mickey Ward-Arturo Gatti que les deux ont, où ils sont cool mais ils vont se battre les uns les autres. Je vois le meilleur Anthony Pettis que j’ai vu depuis un moment. “

Malgré la bonne amitié que les deux ont, Roufus dit qu’une fois que Pettis arrivera pour le combat, ce ne sera que des affaires.

“Je pense qu’une fois que nous y serons, Anthony sera le professionnel qu’il est et ce ne sera pas aussi amical”, a-t-il déclaré. «Il ne va pas être impoli, il ne va pas se faire un cul, mais il va être là pour tout faire. Je sais que Cowboy aime ça mais comment nous avons battu Cowboy la première fois, j’ai aussi étudié la psychologie de Cowboy. C’est un grand combattant, tous ces combattants sont formidables, ils ont tous des forces et des faiblesses uniques et comprendre la guerre psychologique est également une partie intéressante. “

À l’approche de l’UFC 249, Duke Roufus sait qu’Anthony Pettis et Donald Cerrone ont beaucoup de choses en jeu avec une grande opportunité devant eux, et même s’ils sont amis, tout est une fois le temps de combat arrivé.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/04/2020.