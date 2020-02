Duke Roufus: «Paul Felder a perdu 82 000 $ à cause des juges» à l’UFC Auckland

Crédit d’image: @ufc sur Twitter (photographe non répertorié)

Le jugement a été un très gros sujet de discussion dans le monde MMA ces derniers temps, et l’événement principal de l’UFC Auckland, qui a opposé Paul Felder à Dan Hooker, a apporté plus à cette conversation.

Après que Hooker et Felder se soient livrés à un combat très serré, les juges ont donné la victoire à Hooker par voie de décision partagée – mais tout le monde n’était pas d’accord avec ce verdict.

L’entraîneur de Felder, Duke Roufus, a parlé de la question lors d’une interview au Luke Thomas Show.

"Lorsque les juges font des erreurs, ils rentrent chez eux avec le même chèque de paie … Paul Felder et sa famille ont perdu 82 000 $ à cause des juges." – @coachdukeroufus discute des problèmes avec le jugement MMA

Écoutez l’interview complète sur le podcast #TLTS🎧https: //t.co/S0s7gsJt93 pic.twitter.com/8NAWLPTjib

– MMA sur SiriusXM (@MMAonSiriusXM) 26 février 2020

“Je n’ai plus beaucoup confiance dans les juges”, a déclaré Roufus à propos de cette décision Felder contre Hooker. “Tous ces enfants, quand les choses ne vont pas bien pour eux et qu’ils ont une mauvaise performance, on attend d’eux qu’ils se rendent à la conférence de presse et donnent toutes leurs réponses, toutes leurs raisons. Des gars comme vous m’appellent après un combat et bons, mauvais ou indifférents, je réponds à vos questions aussi douloureusement que parfois lorsque nous crêpons le lit en équipe. Alors que tous les arbitres et juges, ils finissent par s’évanouir.

“Je vais vous donner un exemple, en Israël l’année dernière, Emmanuel Sanchez vs‘ Pitbull ’ [Patricio Freire], les trois juges ont marqué le troisième tour pour Pitbull et je leur ai demandé «les retraits sont-ils importants dans les règles unifiées du MMA?» et ils ont dit non. Ensuite, j’ai dit: “Pourquoi vous trois avez-vous marqué ce tour pour Pitbull?” Ils ont dit: “Eh bien, le retrait à la fin du tour.” Alors je vais “vous venez de dire que les retraits n’ont pas d’importance” – en particulier celui-là . Il a abattu Manny et l’a retenu pendant 30 secondes à la fin de la manche où Manny l’avait dépassé pendant toute la manche et il n’y avait pas de lutte ou de lutte contre le reste de la manche. Un des juges a été assez aimable pour au moins écouter mon opinion, les deux autres juges se sont fâchés contre moi et ils m’ont dit qu’ils n’avaient pas besoin d’écouter ma merde et ils ont décollé. Donc, c’est le problème de juger ici, mes amis. “

Lorsqu’on lui a demandé ce qui pourrait être changé concernant le jugement en MMA, Roufus a proposé quelques solutions possibles au problème.

“Nous devons prendre une meilleure position à ce sujet”, a déclaré l’entraîneur de longue date de Paul Felder. «Un, je pense qu’il devrait y avoir cinq juges. Deuxièmement, je pense qu’il devrait y avoir une mise à jour annuelle. Troisièmement, les juges: ne soyez pas des fans du sport, soyez des étudiants du sport. C’est le problème avec le jugement. Lorsque les juges font des erreurs, ils rentrent chez eux avec le même salaire. Paul Felder a perdu 82 000 $ à cause des juges. C’est un revenu considérable. Dois-je pense qu’il vaut plus? Bien sûr, mais en fin de compte, c’est 82 000 $. C’est beaucoup d’argent pour le lait. “

Que pensez-vous de ces commentaires du duc Roufus après le combat controversé de Paul Felder contre Dan Hooker le week-end dernier?

