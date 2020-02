Dustin accepte d’accueillir l’élite à Dan

Dustin Poirier cherche un nouveau combat pour obtenir une nouvelle victoire qui le place à nouveau comme un challenger pour le Championnat du Monde Léger de UFC. Après être tombé avant Khabib Nurmagomedov En 2019, il veut une revanche. Mais vous aurez besoin d’une victoire ou deux de plus avant de recevoir une autre chance.

Poirier vs Hooker, combat convenu

Et jusqu’à présent, deux combattants l’ont principalement défié: Au cinquième et Dan hooker. En fait, il a même accepté de se battre avec le premier. Cependant, nous avons appris plus tard qu’il avait également accepté de faire face à Islam Makhachev. Sans savoir ce qui va vraiment se passer, “The Diamond” a accepté un autre combat.

“J’ai 25 minutes pour toi“.

“Dites-moi simplement où et quand“.

De plus, une légende veut voir ce combat.

“Il semble qu’un bon combat arrive“.

Poirier souhaite la bienvenue à Hooker dans l’élite de 155 livres. Reste à savoir si l’entreprise est également intéressée. Ce n’est pas un combat qui a beaucoup de sens pour l’ancien challenger du championnat mais s’il veut rester actif et ne pas attendre qu’un autre combattant accepte … C’est une bonne option. Et bien sûr, c’est une merveilleuse option pour Hooker.