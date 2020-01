Dustin fait une proposition intéressante à Nate

Dustin Poirier Il n’a pas réussi à obtenir le titre de 155 livres lors de son dernier combat et cherche maintenant une nouvelle opportunité. Mais il n’a toujours pas de nouveau combat. En fait, il n’est pas clair qui il veut que son prochain adversaire soit. Il en a mentionné plusieurs, dont Nate Diaz, à qui il revient dans ses récentes déclarations.

Poirier vs Diaz, cela pourrait-il arriver en 2020?

“The Diamond” a commenté ce qui suit pour MMA Junkie:

“Je sais que c’est un combat où je peux briller. Ce moment de ma carrière serait excité de faire ce camp d’entraînement et de faire ces tours de boxe et ces tours de jujitsu pour se préparer. C’est un adversaire amusant et je pense qu’il pourrait faire une très bonne performance contre lui avec tout l’équipement que j’ai autour de moi. “

En UFC ou en boxe?

En plus de s’intéresser à cette confrontation, Poirier propose une autre idée.

“Il serait également prêt à combattre la boxe s’il veut le faire. J’aimerais que vous soyez intéressé par la boxe Zuffa. Lui et son frère parlent toujours de tenter leur chance en boxe. Je pourrais vous montrer mes compétences. “

La vérité c’est qu’en ce moment il n’y a pas de combats significatifs pour Poirier dans le poids léger. Il devrait obtenir au moins une victoire pour une nouvelle opportunité de départ. De toute évidence Conor McGregor Ce serait une bonne option, mais il semble qu’il continuera dans le welter, et s’il revient à 155 livres, il concourra pour le championnat.

En revanche, je pourrais affronter le vainqueur de Dan hooker vs Paul Felder. Ou attendez qu’il perde Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson.

Et si vous pensez à monter jusqu’à 170 livres, le ventilateur ouvrirait plus. Ensuite, plus d’options entreraient en jeu. Mais nous verrons si c’est ce qu’il veut faire.