Dustin Poirier accueille Conor McGregor au combat aux poids mi-moyens, moyens ou même sur le ring

Lorsque Dustin Poirier fait enfin son retour à l’action, il recherche les plus grands et les meilleurs combats disponibles.

Initialement ciblé pour une confrontation avec Dan Hooker à l’UFC San Diego, l’ancien champion intérimaire des poids légers a vu ce combat tomber au bord du chemin en raison de la pandémie de coronavirus en cours qui a suspendu tous les événements indéfiniment.

Bien qu’il soit certainement toujours ouvert à ce combat, Poirier serait négligent s’il n’essayait pas de saisir une opportunité encore plus grande. Un nom près du sommet de cette liste de souhaits est l’ancien champion des deux divisions Conor McGregor, qui avait auparavant battu Poirier alors qu’ils concouraient tous les deux au poids plume.

Poirier a demandé à plusieurs reprises la revanche de McGregor dans le passé. Mais il ne s’agit pas autant de vengeance que d’obtenir un adversaire de rang supérieur qui peut le rapprocher de son objectif ultime de se battre à nouveau pour le titre des poids légers de l’UFC.

“Bien sûr, je préfère avoir ça”, a répondu Poirier à MMA Fighting lorsqu’on lui a posé des questions sur le combat contre McGregor. «Comme je l’ai dit, je veux les gars les plus grands et les mieux classés que je puisse obtenir. Ouais, je ne fais pas le tour de ces gars-là ni ne mendie pour des combats.

«Je vais combattre Dan Hooker sans problème, mais mon travail consiste à obtenir les plus grands combats, le plus d’argent, à obtenir les adversaires les mieux classés que je puisse obtenir. Donc, chaque fois que je vois des gens et des opportunités qui ont du sens, comme moi et Conor, bien sûr, j’insiste. »

McGregor a déclaré qu’il voulait garder un calendrier actif en 2020 après avoir pris d’assaut Donald «Cowboy» Cerrone plus tôt cette année à l’UFC 246. La pandémie en cours a ralenti l’ensemble du calendrier de l’UFC, mais avec le champion en titre des poids légers, Khabib Nurmagomedov, probablement jusqu’en septembre, McGregor a besoin de quelqu’un d’autre pour se battre.

Poirier est plus qu’heureux de proposer ses services.

“Cela dépend simplement de ce que l’UFC a en tête et du calendrier de Conor quand il veut se battre”, a déclaré Poirier. «Beaucoup de facteurs jouent dans toute cette prise de décision. Mais je suis définitivement ouvert au combat. “

Même si ses objectifs à long terme sont légers, Poirier serait disposé à monter dans une catégorie de poids pour avoir la chance d’affronter McGregor – ou même de le défier dans un sport différent.

“Je l’adorerais au poids welter”, a déclaré Poirier. “Je l’adorerais dans un ring de boxe. J’adorerais ça en MMA. Je vais le prendre à 185 [pounds], Je m’en fiche. Je veux juste les plus grands combats que je puisse obtenir, et c’est certainement l’un d’entre eux. “

McGregor a déjà essayé la boxe avec son match de 2017 contre Floyd Mayweather, et il ne cesse de taquiner un retour potentiel sur le ring à l’avenir.

Alors que le président de l’UFC, Dana White, a freiné un crossover dans la promotion de la boxe, Poirier voit cela comme une excellente option pour faire aussi des combats vraiment amusants.

“Je serais ravi de boxer Nate Diaz ou McGregor dans l’Octogone ou sur le ring”, a déclaré Poirier.