Dustin Poirier affirme que Nate Diaz est à la retraite

Le concurrent léger de l’UFC, Dustin Poirier, ne croit pas qu’il combattra Nate Diaz parce qu’il prétend que la superstar est à la retraite.

Poirier appelle Diaz depuis des mois sur les réseaux sociaux, mais jusqu’à présent, rien n’en est sorti. Vendredi, Poirier a fait une session de questions / réponses avec des fans sur son Twitter, et un fan lui a demandé s’il aimerait combattre Diaz à l’International Fight Week en juillet à Las Vegas.

Vous pensez que Poirier sauterait sur une autre occasion d’appeler son rival, mais à la place, “The Diamond” a dit qu’il ne pensait pas que le combat allait se produire parce que, selon ses mots, Diaz est à la retraite.

Il est retraité https://t.co/SKN59oFVeN

– The Diamond (@DustinPoirier) 7 février 2020

“Il est à la retraite”

Diaz a participé pour la dernière fois à l’UFC 244 en novembre à New York quand il a perdu Jorge Masvidal via l’arrêt de médecin TKO. Bien que Diaz ait perdu ce combat, il n’a jamais dit par la suite qu’il avait pris sa retraite, il était donc surprenant de voir Poirier aller sur les réseaux sociaux et faire cette proclamation.

En même temps, vous pouvez dire que Poirier est frustré par Diaz. Il l’appelle depuis longtemps et jusqu’à présent, rien n’en est sorti. Les rivaux étaient censés se retrouver à l’UFC 230 en novembre 2018, mais le combat n’a jamais eu lieu pour une raison quelconque. Poirier veut toujours le combat, mais Diaz ne semble pas trop intéressé.

À ce stade, il est difficile de dire quelle est la prochaine étape pour Poirier. Il a mentionné qu’il serait intéressé à passer au poids welter s’il y avait de grands combats disponibles, y compris Diaz, mais jusqu’à présent, personne n’a mordu. Al Iaquinta a récemment déclaré qu’il pourrait combattre Poirier ensuite, mais Poirier a par la suite rejeté cette rumeur. À ce stade, Poirier a juste besoin de retourner dans l’Octogone et de reprendre un rythme, même si ce n’est pas contre Diaz.

Pensez-vous que Dustin Poirier a raison et que Nate Diaz n’a pas l’intention de se battre à nouveau?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 07/02/2020.