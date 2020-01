Dustin Poirier affrontera Gary Tonon en match de lutte

Image via @dustinpoirier sur Instagram

Le concurrent léger de l’UFC, Dustin Poirier, a déclaré qu’il allait affronter la star brésilienne du jiu-jitsu Gary Tonon lors d’un match de lutte en février.

Poirier affrontera Tonon dans l’événement principal de l’événement SubStars Jiu-Jitsu le 21 février au Fillmore au Jackie Gleason Theatre de Miami Beach, en Floride. Le champion des poids moyens de Bellator, Rafael Lovato Jr., devrait également concourir sur la carte lorsqu’il affrontera Robert «Cyborg» Abreu. Le JiuJitsuTimes.com a la carte complète.

Poirier lui-même a révélé sur son Twitter qu’il affrontera Tonon. Voici ce que Poirier a écrit.

Depuis sa défaite contre Khabib Nurmagomedov dans sa tentative de devenir le champion poids léger de l’UFC à l’UFC 242 en septembre, Poirier a hâte de rentrer à l’intérieur de l’Octogone et de concourir. Il a appelé de nombreux combattants tels que Conor McGregor, Justin Gaethje et Nate Diaz, mais jusqu’à présent n’a été réservé contre personne. Pour rester occupé, Poirier montera sur les tapis BJJ pour affronter Tonon, l’un des grapplers les plus dangereux et les plus redoutés au monde. Ce ne sera pas un match facile à gagner, mais Poirier est prêt à relever le défi.

Tonon est connu comme l’un des meilleurs joueurs de BJJ du monde et cherchera à soumettre Poirier dans ce match. Tonon a déjà commencé à concourir dans les arts martiaux mixtes, ayant eu cinq combats dans UN championnat, avec trois de ses cinq victoires à venir par soumission. Tonon pourrait potentiellement être une grande star sur la scène nord-américaine du MMA s’il choisit de faire ce mouvement, mais pour l’instant, il devra se contenter de se battre avec Poirier dans un match qui devrait intéresser les fans de MMA en raison de l’appel croisé de celui-ci.

Pensez-vous que Dustin Poirier a une chance de battre Gary Tonon dans un match de grappling?

