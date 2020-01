Dustin Poirier aimerait partager une carte avec Jorge Masvidal contre les frères Diaz

Dustin Poirier a beaucoup d’options à sa disposition maintenant qu’il est en bonne santé et prêt à se battre. Mais les affaires inachevées avec Nate Diaz pourraient figurer en tête de liste de ses adversaires potentiels.

“Bien sûr, j’aimerais ce combat”, a déclaré Poirier à MMA Fighting. «Pas seulement à cause des trucs entre moi et lui menant à ce dernier combat, mais c’est un gars qui arrive, j’ai toujours voulu me battre. Je veux combattre des gars que je suis ravi de voir se battre. Chaque fois que Nate Diaz se bat, je suis à l’écoute, je vous le promets. “

L’ex-champion intérimaire des poids légers devait auparavant affronter Diaz en novembre 2018. Mais le combat s’est effondré dans les semaines précédant l’événement; Diaz a affronté l’UFC au sujet de son contrat et Poirier a été mis à l’écart par un problème de hanche persistant.

Après l’annulation du combat, Diaz est passé à l’offensive chaque fois que le nom de Poirier a été mentionné, ce qui n’a fait qu’ajouter plus de carburant à l’incendie lors d’une éventuelle réunion à l’intérieur de l’Octogone.

Poirier a des raisons personnelles de vouloir combattre Diaz. Mais rien ne l’emporte sur son désir de se tester contre quelqu’un qu’il connaît lui donnera tout ce qu’il peut gérer.

“Que j’aime le gars ou non, je suis un fan”, a-t-il déclaré. «Je pense que ce serait un combat incroyable. C’est pourquoi je veux le combattre, parce que j’ai grandi en regardant le gars se battre. “

Une idée très attrayante pour Poirier est de partager une carte avec son coéquipier Jorge Masvidal dans une paire de combats contre les frères Diaz. Masvidal a envoyé Nate Diaz à l’UFC 244, et il est apparu que son frère aîné Nick Diaz pourrait être intéressé par le retour de son hiatus de cinq ans pour venger cette perte.

Poirier se ferait un plaisir de mener le combat partout et à tout moment. Mais si l’UFC pouvait orchestrer une équipe de tête américaine contre l’événement des frères Diaz, ce serait encore mieux.

“Faisons-le”, a déclaré Poirier. «Je m’entraîne avec Jorge, donc c’est logique. American Top Team contre la Nick Diaz Academy. Ils peuvent apporter Kron Gracie, nous avons environ 145 livres qui peuvent le faire avec lui. Nous avons Charles Rosa, nous avons Renato Moicano, nous avons une équipe. Je pense que ce serait formidable. »

Plus que tout, Poirier est tout simplement ravi de se remettre au travail après avoir subi une chirurgie de la hanche l’an dernier qui l’a fait sortir du gymnase pendant plusieurs mois. Il est récemment revenu à l’entraînement, et le natif de la Louisiane attend avec impatience un mot de l’UFC sur son prochain combat.

Il est impossible de savoir si Diaz sera l’adversaire qu’on lui propose. Mais Poirier est évidemment prêt à y arriver, même si cela se produit dans une catégorie de poids différente.

“Je combattrais Nate à 170 (livres), ou 155, ou nous pouvons le faire à 165 et y aller”, a déclaré Poirier. «Je le ferais certainement. Pas besoin de couper un peu de poids pour le faire. Je ne suis pas un petit gars. “

“Je suis tout à fait d’accord. Appelons (matchmaker UFC) Sean Shelby et l’UFC en ce moment. “