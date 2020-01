Dustin Poirier appelle à une revanche avec Conor McGregor après l’UFC 246

Dustin Poirier cherche à diriger les choses avec Conor McGregor après la victoire de l’Irlandais à l’UFC 246.

McGregor, qui est revenu dans l’Octogone samedi, a éliminé Donald Cerrone en seulement 40 secondes, ce qui était une performance très impressionnante. Après le combat, beaucoup se sont demandé quelle serait la prochaine étape. Dana White a clairement indiqué qu’il voulait le match revanche Khabib Nurmagomedov. Pourtant, John Kavanagh dit que Justin Gaethje a du sens, mais Poirier a maintenant jeté son nom dans le chapeau.

On lui a alors demandé s’il passerait au poids welter pour le combat, Poirier a précisé que le poids n’avait pas d’importance.

Dustin Poirier n’a pas combattu depuis sa perte de soumission au deuxième tour contre Khabib Nurmagomedov à l’UFC 242 pour le titre des poids légers. Avant cela, il a remporté une victoire décisive sur Max Holloway à l’UFC 236 pour remporter la sangle intérimaire. Avant cela, «The Diamond» avait remporté des victoires de TKO sur Eddie Alvarez, Justin Gaethje et Anthony Pettis.

Conor McGregor, comme mentionné, a battu Cerrone samedi. Avant cela, il avait perdu par soumission au quatrième tour face à Khabib Nurmagomedov à son retour dans le sport. Avant cela, il a eu le match de boxe massif contre Floyd Mayweather.

Poirier et McGregor ont partagé l’Octogone à l’UFC 178 en 2014 au poids plume où c’est l’Irlandais qui a gagné par KO au premier tour. C’était une performance phénoménale, et elle a commencé l’ère du «Mystic Mac» en appelant la finition exacte.

Si Poirier et McGregor se battent à nouveau, le vainqueur se mettra en place pour une autre fissure au titre ou un combat numéro un. Cela pourrait également être le titre d’un paiement à la vue, mais que cela se produise ou non, McGregor aura de plus gros jours de paie à Jorge Masvidal ou Nurmagomedov.

