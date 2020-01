Dustin Poirier change de but et veut maintenant affronter Nate Diaz

L’ancien champion par intérim des poids légers, Dustin Poirier, reste ferme avec son intention de trouver un nouveau défi après son dernier combat, quand il a été terminé par Khabib Nurmagomedov dans UFC 242.

Après avoir contesté Conor McGregor, l’Américain, a changé d’objectif et a demandé un combat devant Nate Diaz

Dans une interview avec MMA Fighting Il a fait son intention d’affronter le Californien.

«Bien sûr, j’aimerais ce combat. C’est une personne que j’ai toujours voulu affronter. Je veux me battre avec des gens que j’aime regarder combattre. Je pense que ce serait un combat incroyable. C’est pourquoi je veux y faire face, parce que j’ai grandi en le regardant. Je pourrais y faire face en poids léger ou en poids welter. Ou à un poids marié »dit Dustin.

Ainsi que Poirier, Nate Cela vient aussi de la perte. Le Californien est revenu dans l’Octogone après trois ans d’inactivité. Avec deux combats cette année, Diaz battre Anthony Pettis, puis face Jorge Masvidal

Avec un combat confirmé, les deux se sont affrontés dans le stellaire de UFC 244 et a joué dans l’un des combats les plus regardés de l’année, valable pour une ceinture symbolique et la présence du président des États-Unis Donald Trump au sable.

Dans le combat, Nate Il a perdu et depuis ce combat, il n’a pas vu d’action. La lutte entre Dustin et Nate Ce serait l’occasion pour l’un des deux combattants de reprendre la route des victoires et de rester proche du challenger de la ceinture légère ou des welters.