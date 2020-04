Dustin Poirier choisit Justin Gaethje contre Tony Ferguson vainqueur

Dustin Poirier comprend pourquoi il n’a pas été choisi pour remplacer Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson à l’UFC 249.

Lorsque la nouvelle a fait surface que Nurmagomedov n’était pas en mesure de défendre son titre léger contre Ferguson au milieu de la pandémie de coronavirus, Poirier, l’ancien champion par intérim, était parmi ceux qui ont jeté son nom dans le chapeau pour prendre le combat.

En fin de compte, la promotion a décidé d’aller avec Justin Gaethje, qui rencontre maintenant Ferguson pour la ceinture intérimaire de 155 livres sur la carte du 18 avril, qui descendrait au Tachi Palace Casino Resort juste à l’extérieur de Lemoore, en Californie.

Malgré le fait que Poirier (25-6 MMA, 17-5 UFC) détient une victoire de TKO sur Gaethje (21-2 MMA, 4-2 UFC) il y a moins de deux ans, il voit pourquoi l’UFC est allé dans la direction qu’il a prise. Poirier vient de perdre contre Nurmagomedov à l’UFC 242 en septembre, et s’il battait Ferguson, l’UFC serait positionné pour exécuter un match revanche immédiat avec Khabib.

“Je pense que c’est exactement ce que c’était”, a déclaré Poirier au MMA Junkie mercredi. “Je viens de perdre Khabib, c’est juste un nouveau concurrent, un gars sur une séquence, un combat passionnant. C’est juste ce qui se passe. C’est une affaire. Je comprends que c’est une entreprise. Je ne peux pas tordre leur bras et leur faire faire des choses. Bien sûr, j’aimerais être là-bas en face de Tony, mais tout va bien. Je dois juste me battre et gagner, et tout se résoudra. “

Dès l’annonce du nouvel événement principal de l’UFC 249, Poirier n’a pas hésité à proposer une prédiction. Ferguson et Gaethje sont deux des grands combattants de l’action de l’UFC, avec 17 bonus combinés pour la nuit de combat au cours de leur mandat dans l’octogone.

Le combat verra un affrontement entre deux forces de violence, mais Poirier a déclaré qu’il avait une forte inclinaison dans la direction à suivre.

“Je pense que (Gaethje va) assommer Tony”, a déclaré Poirier. “Les deux gars sur le plan technique n’ont pas la technique la plus précise en matière de kickboxing, mais ils sont tous les deux des combattants très dommageables. Ils entrent tous les deux avec un abandon imprudent de leur propre personne pour décrocher les gros plans. Je pense juste que Gaethje va faire atterrir quelque chose de grand à l’intérieur et blesser Tony, mec. Je fais vraiment. Nous avons vu Tony se blesser plusieurs fois. Je pense juste que Gaethje va être celui qui l’achèvera. »

Si Ferguson tombe à Gaethje à l’UFC 249, cela représenterait l’une des grandes tragédies pour un combattant. Après avoir réalisé une séquence de 12 victoires consécutives en poids léger, le monde a souhaité voir «El Cucuy» s’affronter enfin avec Nurmagomedov, invaincu à 28-0 et remportant 12 victoires consécutives à l’UFC.

Une défaite contre Gaethje pourrait signifier la fin des aspirations au titre de Ferguson, 36 ans, et donc espérer une confrontation avec Nurmagomedov. Poirier ne sympathise pas, cependant, parce que cela fait partie du jeu de combat.

“Non (je ne me sentirais pas mal), c’est du combat”, a déclaré Poirier. «Vous prenez le risque. Nous allons voir ce qui se passe. C’est juste du combat. C’est tellement imprévisible. “

