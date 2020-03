Dustin Poirier contre Dan Hooker devrait faire la une de l’UFC San Diego

Un échange sur Twitter entre Dustin Poirier et Dan Hooker a permis de jumeler les poids légers pour un combat de cinq rounds qui devrait marquer le retour de l’UFC à San Diego le 16 mai.

Plusieurs sources proches du concours ont confirmé la nouvelle au MMA Fighting avec des accords verbaux en place de la part des combattants. Aucun accord de combat n’a été signé pour le moment et rien n’est officiel jusqu’à ce que l’UFC confirme le match. MMAJunkie a initialement signalé le match.

Après sa victoire sur Paul Felder à l’UFC Auckland en février, Hooker a immédiatement commencé à chercher un autre adversaire parmi les meilleurs de la division, ce qui le rapprocherait beaucoup plus d’un tir au titre.

Le nom de Poirier s’est retrouvé en tête de liste alors que l’ancien champion intérimaire des poids légers cherche à faire son retour à l’action après une chirurgie de la hanche qui l’a tenu à l’écart depuis son dernier combat en septembre 2019.

Hooker mène actuellement une séquence de trois victoires consécutives avec une fiche de 7-1 au cours de ses huit derniers combats, sa seule défaite devant Edson Barboza en 2018.

Quant à Poirier, il cherchera à revenir dans la colonne des victoires après être tombé l’an dernier sur le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov. Ce combat a arrêté la course impressionnante de Poirier où il est resté invaincu pendant six combats consécutifs, y compris des victoires contre Max Holloway, Eddie Alvarez et Justin Gaethje.

Poirier attendait avec impatience sa chance de se battre après avoir guéri de sa chirurgie de la hanche et il semble maintenant qu’il obtiendra une place pour l’événement principal contre Hooker à son retour en mai prochain.