Dustin Poirier décompose Ferguson contre Gaethje et la difficulté à se préparer à un combat pendant la pandémie

Dustin Poirier comprend le risque par rapport à la récompense attaché à tout combat que vous acceptez dans l’UFC.

C’est pourquoi il est difficile pour l’ancien champion intérimaire des poids légers de dire avec certitude si Tony Ferguson fait le bon choix en acceptant un combat à court terme contre Justin Gaethje.

Un titre provisoire a été mis en jeu après que le champion en titre des poids légers, Khabib Nurmagomedov, a été exclu de l’événement en raison de restrictions de voyage en provenance de Russie en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Une fois le combat signé, Ferguson contre Gaethje devait faire la une de l’UFC 249 le 18 avril, mais après le report de cette émission, le match a été reporté au 9 mai. Alors que les deux combattants ont accepté verbalement le combat, l’UFC est en train de régler les détails concernant l’emplacement et le lieu du spectacle.

En ce qui concerne la volonté de Ferguson d’affronter Gaethje pour un titre intérimaire léger au lieu de s’asseoir jusqu’en août ou septembre lorsque Nurmagomedov est à nouveau prêt, Poirier ne peut pas juger de ce qui se passe dans l’esprit d’un autre combattant lorsqu’il s’agit d’accepter une opportunité particulière.

Un million de facteurs différents peuvent jouer dans cette décision, y compris les responsabilités financières, sans parler de la dernière bataille de Ferguson en juin 2019, ce qui signifie qu’attendre Nurmagomedov le mettrait hors de combat pendant plus d’un an.

“C’est difficile pour moi d’appeler cette cause parce que je ne suis pas à sa place”, a déclaré Poirier lors d’un entretien avec MMA Fighting. “Je ne sais pas ce qu’il pense, comment il se sent. Beaucoup de choses jouent dans cette prise de décision. C’est difficile à dire. “

Avant l’éclosion de COVID-19, Poirier s’est vu proposer un combat de son propre chef le 16 mai contre Dan Hooker. Au moment où son camp était sur le point de commencer, il a fini par quitter son camp pour rentrer chez lui en Louisiane pour être avec sa famille à cause de la pandémie de coronavirus.

Depuis ce temps, Poirier a fait de son mieux pour rester en forme tout en faisant face à de nombreuses inconnues concernant son propre retour à l’action. C’est pourquoi il est si difficile de déterminer si se battre en ce moment est une bonne idée ou non pour personne.

“Je reste aussi prêt que possible”, a déclaré Poirier. “Je ne peux pas m’entraîner. Je peux juste courir et frapper à peu près les sacs. Nous allons voir ce qui se passe. Je reste en bonne forme mais ce n’est pas une forme de combat. Ce n’est pas une forme de camp de combat. Ce n’est pas le pic d’un combat. C’est juste une bonne santé générale qui reste bonne. Rester net avec ma boxe. Des trucs comme ça. Faire ce que je peux faire.

«Heureusement pour moi, j’ai une salle de gym à 5 km de chez moi, une salle de gym personnelle. Je peux donc aller frapper les sacs et la boîte d’ombre. J’ai quelques copains qui ont une expérience professionnelle à Lafayette, en Louisiane, alors ils viendront me rencontrer et nous lutterons un peu ici et là. A part ça, c’est juste coincé dans la pensée de la maison. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains mois. “

En ce qui concerne le match, Poirier a également donné son avis initial sur le combat après qu’il ait été réservé pour le 18 avril. À l’époque, il considérait que Gaethje mettait fin au combat comme un problème pour Ferguson, en particulier pendant les premiers tours.

Cela dit, Poirier comprend qu’un combat à court terme couplé aux circonstances uniques entourant cet événement pourrait rendre presque impossible toute prédiction précise.

«C’est du MMA. Tout peut arriver n’importe quelle nuit », a déclaré Poirier lors de la rupture du match. “Mais stylistiquement, je l’ai vu correspondre – la seule chose qui me venait à l’esprit que je pensais aller contre ma prédiction était le cardio de Justin. Je ne savais pas à quel point il poussait fort avant de recevoir l’appel. Je ne sais pas dans quel genre de forme il était.

«L’endurance aurait pu entrer en ligne de compte si elle avait dépassé le troisième, le quatrième ou le cinquième tour. Ensuite, je pense que Tony aurait pu commencer à reculer. Mais dans ma tête, j’ai eu Justin l’arrêter tôt. “

Dès maintenant, l’UFC est déterminé à avancer avec la carte le 9 mai tandis que Poirier attend avec impatience un mot sur sa prochaine opportunité.

Il est toujours enfermé en quarantaine avec sa famille, faisant de son mieux pour rester en forme avec l’espoir que l’UFC viendra bientôt.

“J’essaie de revenir au titre”, a déclaré Poirier. «Je veux juste de grands combats. Je veux les gars les mieux classés que je puisse obtenir. Je veux juste y retourner et lever la main. »