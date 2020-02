Dustin Poirier dit que les entremetteurs de l’UFC lui ont dit de quitter Nate Diaz

Image: Dustin Poirier sur Instagram

Le poids léger de l’UFC, Dustin Poirier, poursuit un combat contre Nate Diaz depuis des mois, mais maintenant il a finalement décidé de passer à autre chose.

S’exprimant lundi sur le MMA Show d’Ariel Helwani, Poirier a déclaré que les entremetteurs de l’UFC Sean Shelby et Mick Maynard lui avaient dit que Diaz et son camp n’avaient pas répondu à leurs demandes pour qu’il se batte contre Poirier et avaient dit à “The Diamond” de continuer.

«Évidemment, j’essayais de faire combattre Nate pendant un certain temps, mais nous avons récemment décidé de laisser cela tranquille. Il ne se bat pas », a déclaré Poirier.

«J’ai parlé avec Mick et Sean lorsque j’étais à Houston pour (UFC 247). Ils m’ont dit qu’ils lui avaient offert un combat et j’ai récemment parlé à nouveau à Sean et il m’a dit qu’il était temps de passer à autre chose. Ils ont dit que le camp de Diaz ne répond pas. Je ne veux pas continuer à courir après ce type. S’il ne se bat pas, je dois continuer. »

Lorsque Poirier a appelé Diaz, il a dit qu’il le combattrait au poids welter. Poirier a admis qu’il était probablement mieux placé pour continuer à se battre à 155 livres, mais il est intéressé à passer à 170 livres pour le bon combat.

“Je suis probablement mieux placé à 155 livres, mais cela ne me dérangerait pas de me battre à 170 livres si l’occasion est amusante ou grande, c’est certain”, a déclaré Poirier.

“Je veux juste être excité d’aller là-bas et de me battre, mec.”

Poirier a également admis qu’une revanche contre Conor McGregor, qui l’avait assommé en 2014, serait un autre combat d’intérêt, mais il doute que McGregor le combatte. Pour l’instant, il attendra simplement de voir qui les entremetteurs de l’UFC lui offriront ensuite, et il espère se battre en avril ou en mai. Il veut juste que ce soit un combat passionnant quand il revient dans la cage.

Qui aimeriez-vous voir Dustin Poirier se battre ensuite si le combat de Nate Diaz est hors de la table?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/02/2020.