Dustin Poirier espère un autre titre décroché d’ici la fin de l’année

En septembre 2019, Dustin Poirier a défié Khabib Nurmagomedov, invaincu, pour la ceinture légère UFC. Malheureusement pour Poirier et ses fans, la mission ne s’est pas déroulée comme prévu, car il a été soumis par le champion au troisième tour.

Malgré cette perte, Poirier est toujours déterminé à devenir le champion incontesté des poids légers de l’UFC à l’avenir. Son bref règne en tant que champion intérimaire des poids légers, dit-il, ne suffit tout simplement pas en ce qui concerne son héritage.

“Mon objectif ultime est de devenir le champion du monde incontesté”, a déclaré Poirier au MMA Junkie. «Je ne peux pas simplement continuer ma carrière à courir de grands combats ou simplement des combats passionnants. Ce sont des choses dont je veux faire partie. Je veux divertir les fans et faire de grands combats et avoir “Fight of the Nights” et avoir des affrontements sortants, mais en même temps, je veux être le champion du monde incontesté. Je ne veux pas avoir un astérisque à côté de mes réalisations pour le reste de ma vie. Je ne veux pas que tout le monde dise “champion par intérim” chaque fois que quelqu’un dit que Dustin était le champion. “

Afin de gagner une autre fissure à la ceinture légère, Poirier devra produire une autre victoire impressionnante ou deux. Bien qu’il se rétablisse actuellement d’une chirurgie de la hanche, il est confiant qu’il pourra s’en sortir d’ici la fin de l’année.

«Je veux me battre trois fois en 2020. C’est mon objectif. Que ce soit en avril, en mai – quoi que ce soit », a-t-il dit. «Je veux me battre trois fois cette année. J’attends juste l’appel. Je me sens bien, je perds du poids, je perfectionne ma technique et je veux me battre en avril.

“Que ce soit le champion du monde ou la clôture de l’année par un tir au titre – c’est réaliste”, a ajouté Poirier. “Je suis n ° 2 (dans le classement de l’UFC). Peut-être un ou deux gros combats, de grandes victoires loin d’une autre fissure. Bien sûr, chaque fois que je me fais battre, je veux venger ces pertes. Je suis sûr que chaque combattant le fait. Ce n’est pas beaucoup de la vengeance. C’est l’or. Celui qui a ça, c’est le combat que je veux. “

Pensez-vous que Dustin Poirier finira par gagner la ceinture légère UFC?

