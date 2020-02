Dustin Poirier met Nate Diaz sur place et attend une réponse sur l’offre de l’UFC

HOUSTON – Dustin Poirier est prêt à se battre.

Poirier, l’ancien champion par intérim des poids légers de l’UFC, attend une offre pour son prochain combat. Il a juste besoin d’une date, d’un adversaire et d’un lieu, que l’UFC n’a pas encore offert. Cependant, il a un adversaire en tête pour son retour.

Lors d’une conversation avec MMA Junkie devant le Toyota Center avant l’UFC 247 samedi, Poirier (25-6 MMA, 17-5 UFC) a expliqué le défi qu’il a lancé à Nate Diaz sur Twitter.

“J’ai parlé à Sean (Shelby) hier soir”, a déclaré Poirier. “Je sais qu’ils lui ont offert ce combat en Californie en mai ou à l’International Fight Week, alors on verra. Nous verrons s’il le prend, mais l’offre est là. “

Il a ajouté plus tard: «Je pense qu’ils m’ont dit qu’ils allaient lui donner deux semaines. S’ils n’ont pas entendu, ils vont passer à autre chose. Nous verrons. Je ne sais pas exactement ce qui se passe avec le tout. “

L’histoire entre Poirier et Diaz est bien documentée. Les deux devaient se battre à l’UFC 230 en novembre 2018. Cependant, Poirier s’est retiré du combat en raison d’une blessure, et Diaz a choisi de ne pas rester sur la carte.

«La dernière fois, c’était un gâchis», a déclaré Poirier. “Je me fiche de ce qu’il dit, il connaît la vérité. C’était le bordel. Ils m’offraient Kevin Lee en remplacement, et ça s’est effondré. Je ne sais pas. S’il dit «oui», je m’attends à ce qu’il se présente. »

En attendant, il n’y a pas beaucoup d’autres options qui excitent Poirier.

“Peut-être que s’ils me proposaient un de ces noms, ce serait excitant”, a déclaré Poirier. «À partir de maintenant, juste en parler? Non, ce n’est pas si excitant honnêtement. “

Quelle que soit la prochaine étape, Poirier retourne à l’American Top Team après l’UFC 247. Il a dit qu’il s’entraînait depuis environ un mois et qu’il continuerait jusqu’à ce qu’il soit officiellement réservé.

“Je peux me battre en ce moment”, a déclaré Poirier. “Je me sens bien. Je suis de retour à l’American Top Team depuis maintenant un mois. De là, je vais directement là-bas. Je reste là jusqu’à ce que je me batte. Je ne sais pas ce qui va arriver ou ce qui va suivre, mais je vais commencer à me préparer. “

Découvrez l’interview complète de MMA Junkie avec Poirier dans la vidéo ci-dessus.

