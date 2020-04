Dustin Poirier ne croit pas que la undercard de l’UFC San Diego sera réalisée

L’ancien champion par intérim des poids légers de l’UFC, Dustin Poirier, devrait affronter Dan hooker dans l’étoile de l’UFC San Diego.

Lui-même, avec la pandémie de coronavirus, est la raison pour laquelle Poirier pense que le panneau San Diego ne sera pas effectuée.

“Je ne le crois pas. Réelement non”dit Poirier à Ariel Helwani de ESPN. “Je n’ai pas ce sentiment. Honnêtement, il n’y a aucun moyen de bien se préparer. Je ne peux pas entrer. J’ai ma propre salle de sport ici en Louisane, je peux y entrer et j’ai un autre ami, deux amis avec qui je m’entraîne ici, qui se distancient également socialement, alors j’espère qu’ils ne le sont pas. Apporter le champignon entre nous dans notre salle de gym, mais à part ça, je suis là à frapper les sacs et à rouler avec ces gars ou je suis à la maison. Donc je ne peux pas, je peux faire du jogging et ainsi de suite, je peux me mettre en forme, mais pour être prêt pour un combat du plus haut niveau, je ne peux pas. Mon adversaire ne le fait pas non plus. Je ne sais pas si je ne peux pas m’entraîner. Alors peut-être mai, alors on verra. “

Trois panneaux d’affichage UFC ont déjà été retardés par le coronavirus, UFC Londres, UFC Columbus y UFC Portland.

Poirier Il a également indiqué qu’il sera difficile de s’entraîner pour le combat en raison des limitations imposées par la coronavirus.

«Donc, même si j’allais en Floride en ce moment. Qui participera à l’entraînement au gymnase? Il a dit Poirier. “J’ai parlé à Mike Brown et il a dit qu’ils faisaient un coéquipier et un entraîneur en même temps, donc vous devez planifier à l’avance et uniquement pour les personnes avec des combats programmés.”

«Donc, la salle de gym, par la loi, ne peut pas être utilisée comme c’était le cas auparavant. Ils me disent de me préparer. C’est la seule information que je connaisse. Ils m’ont dit que si cela se produit le 16 mai, ce sera dans une autre ville des États-Unis. »

Il est prévu que UFC San Diego aura lieu le 16 mai au Pechanga Arena dans San Diego, Californie.