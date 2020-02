Dustin Poirier obtient un adversaire possible et intéressant

La dernière fois qu’il est entré dans l’Octogone pour un combat, c’était en septembre 2019. Dustin Poirier recherche un nouvel adversaire, mais rencontre quelques problèmes.

Mais vous avez peut-être trouvé un adversaire possible et intéressant. Non pas parce que “The Diamond” a lancé un défi comme il l’a fait avec les autres, mais parce qu’il l’a mis au défi. Très bien, a dit qu’il le tuerait. Nous parlons Au cinquième.

S’adressant à Ariel Helwani, il a déclaré ce qui suit:

“C’est le combat que nous devons faire. J’ai dit à l’UFC que c’est le combat que nous devons mener. Je suis presque sûr qu’ils ne l’ont pas proposé, mais s’ils l’ont fait, il l’a rejeté. Quoi qu’il en soit, c’est mon offre. Je pense que c’est un bon combat. “

Mais le problème met désormais Poirier.

“Frère, Vous avez remporté deux combats au cours des cinq dernières années... Calmez-vous. “

Puis Iaquinta se moquait de la dernière défaite de Poirier.

«Si vous tapas, vous abandonnez. Tu as abandonné“.

Et il semble que sa provocation ait pris effet.

“S’ils me paient correctement et que c’est à 170 livres, Je vais me battre avec toi“.

C’est un combat qui si l’on s’en tient au classement ainsi qu’aux victoires et défaites des deux lors de leurs derniers combats, n’a pas beaucoup de sens. Cependant, comme il semble que personne d’autre ne veuille le combattre, Poirier pourrait accepter juste de rester actif. Il ne gagnerait pas beaucoup, au-delà de l’argent, mais il pourrait ajouter une nouvelle victoire à son record.

En échange, pour le cinquième ce serait un prix juste pour faire ce combat. Il est sur une séquence de deux défaites consécutives et ne devrait pas affronter quelqu’un d’aussi haut au classement. Et s’il gagnait aussi, ce serait merveilleux. Mais nous verrons si ce combat a lieu.

Lecteurs, Verrons-nous Al Iaquinta contre Dustin Poirier?