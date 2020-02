Dustin Poirier pense que Nurmagomedov battra Ferguson, mais pense que Gaethje pourrait donner des problèmes à “The Eagle”

Image via @ufc sur Instagram

Dustin Poirier pense que Khabib Nurmagomedov défendra son titre léger lorsqu’il combattra Tony Ferguson à l’UFC 249.

Le 18 avril, Nurmagomedov et Ferguson sont sur le point de se battre pour la cinquième fois dans une chute que de nombreux fans attendent avec impatience. Bien que «The Eagle» soit privilégié pour gagner, beaucoup pensent que ce sera un combat serré. Mais, pour Poirier qui a combattu Nurmagomedov en dernier, il pense que le champion du Daghestan va lever la main.

“C’est du MMA. Tout peut arriver. Rien n’est sûr », a déclaré Dustin Poirier lors du MMA Show d’Ariel Helwani. “Mais je pense simplement qu’il sera le meilleur compétiteur. Si Kevin Lee a réussi à déjouer Tony, et je pense que Danny Castillo a fait la même chose, Khabib va ​​certainement pouvoir le faire. “

Si Khabib Nurmagomedov bat Tony Ferguson, qu’il combattrait ensuite est incertain. Le président de l’UFC, Dana White, a clairement indiqué qu’il voulait réserver Nurmagomedov-McGregor 2.

Pourtant, pour Poirier, il pense que Justin Gaethje contre Nurmagomedov serait un combat intéressant. Il pense également que «The Highlight» pourrait causer des problèmes au champion invaincu compte tenu de son style de bagarre et de ses antécédents de lutte.

«Il pourrait avoir la capacité de garder le dos hors de la clôture et de le garder au milieu et, s’il est abattu, de remonter. Je pense que des gars comme ça, qui vont prendre des risques et se bagarrer et qui ont les connaissances en hanches et en lutte pour rester debout, lui poseront des problèmes », a-t-il expliqué.

Actuellement, Justin Gaethje n’a pas de combat réservé et a été critiqué par White pour avoir refusé plusieurs combats. L’ancien champion des WSOF est récemment sorti et a déclaré qu’il avait refusé les combats avec Dan Hooker et Charles Oliveira. En outre, Gaethje a ajouté que Tony Ferguson avait refusé de se battre avec lui à l’UFC 242.

Justin Gaethje contre Khabib Nurmagomedov serait sans aucun doute un combat divertissant et qui pourrait se produire à l’avenir. Mais, pour l’instant, le champion du Daghestan doit battre Ferguson à l’UFC 249.

