Dustin Poirier pense qu’il aurait “ battu ” Tony Ferguson s’ils se battaient à l’UFC 249

Dustin Poirier était intéressé à combattre Tony Ferguson à l’UFC 249, mais dit qu’il est peu probable que cela se produise.

Ferguson devait enfin combattre Khabib Nurmagomedov pour le titre léger le 18 avril à l’UFC 249. Mais, lundi, le champion a annoncé qu’il était coincé en Russie et que l’événement se poursuivrait sans lui. Une fois que cela s’est produit, des informations ont été publiées selon lesquelles Justin Gaethje s’était vu offrir la ferraille, mais Poirier a déclaré qu’il était également intéressé par cela car il était confiant de pouvoir battre Ferguson.

“Tout le monde, je vais combattre n’importe qui [on 249]. Je pense que j’ai battu Tony, mec, je le pense vraiment », a déclaré Poirier sur Instagram Live de ESPN MMA. “Le combat de Gaethje aussi, je ferais un match revanche avec lui.”

Dustin Poirier devrait affronter Dan Hooker dans l’événement principal de l’UFC San Diego le 16 mai. Pourtant, “The Diamond” dit qu’il ne s’attend pas à ce que l’événement se poursuive en raison de la pandémie de COVID-19.

“Non, je ne pense pas, mec, je ne pense vraiment pas [the event will happen] Je n’ai pas le sentiment. À ce stade, il n’y a aucun moyen de bien se préparer. J’ai ma propre salle de sport ici en Louisiane et je peux aller frapper les sacs. J’ai deux copains avec qui je m’entraîne et qui se distancient socialement, alors je leur fais confiance pour ne pas amener le champignon parmi nous dans ma salle de sport », a ajouté Poirier. “A part ça, je suis là à frapper les sacs, à rouler avec ces gars ou je suis chez moi. Je peux faire du jogging et des trucs et me mettre en forme. Mais, pour être affiné pour un combat au plus haut niveau, je ne peux pas le faire. Je ne sais pas non plus ce que fait mon adversaire s’il ne peut pas s’entraîner. Mai semble être une poussée, mais nous verrons. »

Poirier croit que si le combat se produit, il ne se produira pas en Californie et se produira dans un autre État des États-Unis. C’est pourquoi il a voulu combattre Ferguson afin de garantir un chèque de paie et un combat pendant cette période incertaine.

Que pensez-vous de Dustin Poirier disant qu’il battrait Tony Ferguson s’ils combattaient à l’UFC 249?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 31/03/2020.