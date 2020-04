Dustin Poirier prédit le futur combat Conor McGregor contre Justin Gaethje

Image via @dustinpoirier sur Instagram

Le concurrent léger de l’UFC, Dustin Poirier, a donné sa prédiction sur ce qui se passerait dans un futur combat entre Conor McGregor et Justin Gaethje.

Poirier a combattu à la fois McGregor et Gaethje dans le passé, donc si quelqu’un connaît bien cette confrontation potentielle, c’est lui. Poirier a été éliminé par McGregor en 2014 lorsqu’il a combattu au poids plume, mais a vaincu Gaethje par KO en 2018 après être passé à la légèreté. Avec autant de temps passé dans la cage avec les deux hommes, Poirier devrait savoir exactement comment se déroulerait un combat entre ses deux anciens combattants.

Poirier fait souvent des sessions de questions / réponses avec les fans sur ses réseaux sociaux et c’était encore une fois le cas ce week-end quand un fan lui a demandé qui gagnerait un combat potentiel entre McGregor et Gaethje. Voici comment Poirier a répondu sur son Twitter.

Je pense que McGregor gagne https://t.co/ooDCQ1jHCh

– Le Diamant (@DustinPoirier) 3 avril 2020

Poirier est actuellement dans les limbes car il était censé faire face à Dan Hooker à l’UFC San Diego avant que la carte ne soit rayée en raison de l’épidémie de coronavirus. Poirier a appelé à une lutte à court préavis contre Tony Ferguson à l’UFC 249 mais jusqu’à présent, rien n’a encore été confirmé. Il reste en jeu pour se battre sur cette carte, qui est également un point d’interrogation massif à ce stade malgré ce qu’en dit le président de l’UFC, Dana White.

Il est très possible que l’UFC puisse choisir de relouer Poirier vs Hooker une fois la crise des coronavirus résolue, mais avec autant de pièces mobiles dans la division des poids légers, il est possible que les entremetteurs de la promotion puissent briser le combat et créer une nouvelle confrontation. Quant à McGregor contre Gaethje, on ne sait pas quand ou si ce combat peut avoir lieu, mais c’est définitivement une possibilité une fois que l’UFC est prêt à reprendre son calendrier en toute sécurité.

Êtes-vous d’accord avec Dustin Poirier sur le fait que Conor McGregor battrait Justin Gaethje?