Dustin Poirier prêt à accepter le défi UFC d’Al Iaquinta … à deux conditions

Vous devez croire que les entremetteurs se réjouissent quand un concurrent de haut niveau en appelle un autre, et la réponse revient mutuellement. C’est exactement ce qui s’est passé récemment après qu’Al Iaquinta ait tenté de provoquer une épreuve de force contre l’ancien champion intérimaire des poids légers de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dustin Poirier.

Peu de temps après que «Ragin’ Al »ait tracé une ligne dans le sable,« The Diamond »s’est tourné vers Twitter pour répondre à la légende, affirmant qu’il était plus que disposé à affronter le New Yorker.

Bien sûr, deux exigences doivent être remplies, comme Poirier dit qu’il va se battre à Welterweight, tant que l’UFC le compensera suffisamment pour signer sur la ligne pointillée pour que cela en vaille la peine.

Alors qu’un combattant demandant plus de pièces n’est pas inhabituel, la stipulation de 170 livres peut avoir soulevé quelques sourcils, car Poirier a concouru à 155 ou 145 livres toute sa carrière de professionnel. Cela dit, “The Diamond” a dit qu’il prendrait des combats significatifs à 170 livres si l’occasion l’exigeait.

Pendant ce temps, Iaquinta a concouru en tant que poids léger tout au long de sa carrière en arts martiaux mixtes (MMA), bien que je ne sois pas dérangé de prendre une pause dans la réduction de poids pour participer à une épreuve de force poids welter.

Les deux hommes le veulent, tout ce que l’UFC doit faire maintenant est de trouver un nombre suffisamment important pour compenser Poirier, ainsi que Iaquinta, j’en suis sûr.