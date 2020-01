Dustin Poirier prêt à boxer Nate Diaz, «a mis les pattes sur lui» pour la boxe ZUFFA

Dustin Poirier, prétendant au titre de champion poids léger de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), n’a pas encore participé à la compétition depuis sa défaite contre Khabib Nurmagomedov à l’UFC 242 en septembre dernier, grâce à une catégorie de poids de 155 livres.

Et quelques blessures embêtantes.

Mais lorsque Poirier fera son retour au jeu de combat plus tard cette année, “The Diamond” espère briller dans une épreuve de force attendue depuis longtemps contre son compatriote vétéran léger, Nate Diaz, même si cela signifie prendre leur match de rancune à la “science douce . “

“Je serais prêt à le mettre en boîte s’ils voulaient le faire”, a déclaré Poirier au MMA Junkie. “Je souhaite que la boxe ZUFFA soit là et nous en aurions l’occasion – lui et son frère parlaient toujours de passer à la boxe, j’aimerais lui mettre les pattes et vous montrer mes talents de boxeur.”

Le président de l’UFC, Dana White, devait lancer ZUFFA Boxing à la fin de l’année dernière; cependant, des hoquets imprévus ont empêché l’expansion de ses sports de combat. Il reste à voir quand et où cette entreprise se concrétisera.

Cela arrivera probablement avant cela.

Poirier et Diaz étaient auparavant jumelés à l’UFC 230, mais ce combat s’est effondré avant que les mains ne puissent être lancées. Il y a certainement eu beaucoup de hurlements des deux côtés dans les mois qui ont suivi, mais aucun progrès n’a encore été fait pour mettre le stylo sur papier.