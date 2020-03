Dustin Poirier propose de combattre Tony Ferguson à l’UFC 249

Image via @ufc sur Instagram

Dustin Poirier est prêt et disposé à combattre Tony Ferguson dans le nouvel événement principal de la carte chaotique UFC 249.

Tôt ce matin, le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, est allé sur Instagram en direct pour partager la triste nouvelle qu’il est coincé dans sa Russie natale en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui élimine efficacement toute possibilité de combattre Ferguson à l’UFC 249 comme prévu.

“Actuellement, je suis au Daghestan et je m’entraîne et je me prépare tous les jours”, a déclaré Nurmagomedov sur Instagram Live. «Bien que je ne sache pas à quoi je me prépare car après notre arrivée en Russie, nous avons également appris que les frontières vont être verrouillées. Comme aux États-Unis, comme en Europe, aux Émirats, partout. Le monde entier est actuellement en quarantaine.

“J’entends dire qu’ils cherchent à l’organiser avec ou sans moi”, a ajouté Nurmagomedov, révélant que l’UFC était à la recherche d’un nouvel ennemi pour Ferguson.

Entrez Dustin Poirier.

“Ce n’est pas un calendrier ou une préparation idéale, mais toute chance que j’ai de prouver que je suis le meilleur, je vais le prendre”, a déclaré Poirier au MMA Junkie. “J’ai envoyé un texto à Dana et Sean pour dire que je combattrais Tony.”

100% oui https://t.co/hma6MU8ZcV

– Le Diamant (@DustinPoirier) 30 mars 2020

Poirier n’a pas combattu depuis un vaillant effort, mais finalement infructueux, pour capturer le poids léger de Nurmagomedov en septembre. Il a récemment été lié à une bagarre en mai avec Dan Hooker à San Diego, en Californie, mais ce combat semble peu probable au milieu de la menace de la pandémie de coronavirus.

Poirier n’est pas le seul combattant à proposer d’intervenir et de se battre à l’UFC 249. La star des poids mi-moyens de l’UFC, Jorge Masvidal – un partenaire d’entraînement de Poirier – a également offert de concourir sur la carte, bien qu’il n’ait pas appelé Ferguson spécifiquement.

ESPN a également signalé que l’UFC avait contacté Justin Gaethje au sujet de la lutte contre Ferguson à court préavis.

Un combat entre Dustin Poirier et Tony Ferguson vous intéresse? Selon vous, qui gagnerait?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/03/2020.