Dustin Poirier provoque Nate Díaz: atteindra-t-il son objectif?

L’un des adversaires qu’il veut avoir Dustin Poirier pour votre prochain combat est Nate Diaz. “The Diamond” a dit à plusieurs reprises que il veut qu’ils affrontent, mais “The Stockton Slugger” ne parle que récemment pour attaquer d’autres combattants.

Dustin Poirier provoque Nate Diaz

Maintenant, Poirier change sa stratégie et plus que défier Diaz sans plus, ce qu’il fait est essayez de le provoquer. Nous nous demandons s’il atteindra son objectif.

“Est à la retraite“.

Diaz n’a pas répondu, nous ne pensons pas non plus qu’il le fera, mais il ne fait aucun doute qu’il serait vraiment intéressant pour les deux de se faire face.

D’un autre côté, Poirier pourrait avoir d’autres adversaires. Un fan proposé au vainqueur du combat Dan hooker vs Paul Felder. Ce ne serait pas une mauvaise idée non plus. Mais vous devriez plutôt attendre de voir vos visages avec le perdant de Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson. En ce moment, ce serait le match idéal pour Poirier.

Mais rien n’est confirmé et aucune information n’a été révélée au sujet des négociations de Poirier avec UFC Pour votre prochain combat. Bien que nous supposions évidemment qu’ils parleront de ce qui peut arriver dans les prochains mois.