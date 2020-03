Dustin Poirier raconte avoir presque soumis Khabib Nurmagomedov: “C’était aussi proche que possible”

Crédit d’image: Josh Hedges / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .

Dustin Poirier a échoué dans sa tentative de glisser le titre léger de l’UFC de Khabib Nurmagomedov en septembre. Cela étant dit, il a eu un bref moment de succès contre le champion, menaçant avec une profonde guillotine à mi-chemin à travers le combat.

S’exprimant sur une récente édition du podcast UFC Unfiltered, Poirier a repensé au moment où il a presque soumis Nurmagomedov.

“(Vos tentatives de soumission) doivent être parfaites.”

«C’était proche», a déclaré Poirier. «C’était aussi proche que possible. J’aurais fini beaucoup de gars à l’UFC avec ce starter – beaucoup de gars. Et je termine beaucoup de gars dans le gymnase, tout le temps.

“Faire du jiu jitsu aussi longtemps que vous en avez, et juste ressentir, s’il y a un centimètre d’espace où [Nurmagomedov] peut rouler ses hanches sur le tapis et créer juste un peu d’espace et un peu d’espace pour respirer… J’aurais dû faire la garde », a poursuivi Poirier. «J’aurais dû contrôler tout son corps et ses hanches. J’aurais pu vraiment le replier là-bas si j’étais vraiment allé en pleine garde. Des choses simples comme celle qui aurait fini 90% des gars – que dix ou cinq pour cent dans lesquels Khabib est, vous ne finissez simplement pas les gars avec ça.

“Il faut que ce soit parfait, et c’est de ma faute”, a conclu Poirier. “C’est un décalage et une erreur de technique et tout est sur moi.”

Dustin Poirier n’a pas combattu depuis sa tentative ratée de détrôner Khabib Nurmagomedov. Alors qu’il était censé revenir en action contre Dan Hooker lors de la prochaine carte de l’UFC à San Diego, ce combat a été mis en danger par la pandémie de coronavirus en cours. Lui et Hooker semblent prêts à en sortir une fois la crise terminée.

