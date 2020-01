Dustin Poirier veut compléter l’héritage de l’UFC en fin de carrière

LAS VEGAS – Dustin Poirier sait qu’il ne lui reste que quelques bonnes années dans sa carrière de combattant. Il a l’intention de maximiser ceux-ci, et son objectif principal est d’effacer «l’astérisque» qui se trouve sur son curriculum vitae.

Poirier (25-6 MMA, 17-5 UFC) ne peut pas s’éloigner du MMA satisfait d’être juste le champion par intérim des poids légers de l’UFC. Il a raté la ceinture incontestée lorsqu’il a subi une perte de soumission à Khabib Nurmagomedov lors d’un rassembleur de titres en septembre dernier, et ce résultat lui sert de moteur.

“The Diamond” a été mis à l’écart depuis le combat avec Nurmagomedov en raison d’une blessure à la hanche de longue date, sur laquelle il a finalement été opéré. Il vise un retour en avril dans l’octogone et a dit qu’il espérait que c’était le début de sa montée vers un combat pour le titre incontesté.

“Mon objectif ultime est de devenir le champion du monde incontesté”, a déclaré Poirier au MMA Junkie. «Je ne peux pas simplement continuer ma carrière à courir de grands combats ou simplement des combats passionnants. Ce sont des choses dont je veux faire partie. Je veux divertir les fans et faire de grands combats et avoir “Fight of the Nights” et avoir des affrontements sortants, mais en même temps, je veux être le champion du monde incontesté. Je ne veux pas avoir un astérisque à côté de mes réalisations pour le reste de ma vie. Je ne veux pas que tout le monde dise “champion par intérim” chaque fois que quelqu’un dit que Dustin était le champion. “

Enfin en bonne santé, Poirier a déclaré que la prochaine poignée de combats révélera sa plus belle forme. Il se bat déjà professionnellement depuis près de 11 ans, et il sait pertinemment qu’il n’en a pas 11 de plus en lui.

Cela signifie que le temps presse, et s’il veut atteindre ses objectifs, il doit en profiter.

“Pour être honnête avec moi-même, je sais où j’en suis dans ma carrière”, a déclaré Poirier. «J’ai l’impression que les meilleures années sont les prochaines. Deux à trois ans, je pense que ça va être ma priorité dans les deux à trois prochains. Mais honnêtement, je suis en retard de neuf ans dans ma carrière. J’ai 41 combats; Je suis sur le point d’avoir 31 ans. C’est juste être réel quand je me regarde dans le miroir. Cela pourrait être plus long que cela, mais je pense que les trois prochaines années vont être des années de combat pour moi.

«Quand j’étais très proche de Robbie Lawler – pas que nous ne soyons pas proches (maintenant) – mais il me disait autour de 32 ans quand il se sentait le mieux, et c’est un gars qui a commencé jeune. Mike Brown m’a dit la même chose. Je veux revenir à ce tir au titre et être le champion du monde incontesté, sinon ma carrière et mon héritage auront un astérisque à côté de champion du monde, parce que j’étais champion du monde par intérim. Je ne veux pas que ce soit comme ça. Je veux être le champion du monde incontesté et lever les mains en l’air une fois de plus et porter l’or. »

À la recherche de son prochain adversaire, Poirier a dit qu’il ne faisait que jouer le match en attente. Il a déclaré que l’UFC n’avait pas encore présenté une offre de combat depuis Nurmagomedov, mais cela était principalement dû au fait qu’il avait été blessé. Il a été autorisé par les médecins et les gens autour de lui à se battre, et il est impatient de voir ce que les marieurs trouveront.

Poirier a souligné à plusieurs reprises au cours des derniers mois qu’il voulait une confrontation qui ferait couler son sang. Nate Diaz, Justin Gaethje et Conor McGregor ne sont que quelques-uns des noms auxquels il est lié, mais Poirier a déclaré qu’il n’avait reçu aucune indication de l’endroit où se dirigeait le laiton de l’UFC.

“La façon dont cela fonctionne, si je leur fais savoir que je suis en bonne santé, ce que j’ai”, a déclaré Poirier. «Je suis de retour à l’entraînement à plein temps, et ils m’appellent avec des combats. Cela ne fonctionne pas dans l’autre sens. Je ne les appelle pas et je leur dis: “Hé, je me bats contre ce type à cette date.” Ils savent que je suis en bonne santé. Je me sens bien, je travaille de nouveau et je suis de retour au gymnase. Je travaille sur mon métier et je m’améliore. Je ne veux pas m’asseoir. Je veux me battre trois fois en 2020. C’est mon objectif. Que ce soit avril, mai – quoi que ce soit. Je veux me battre trois fois cette année. J’attends juste l’appel. Je me sens bien, je perds du poids, je perfectionne ma technique et je veux me battre en avril. “

Si Poirier peut réaliser son plan de trois combats pour 2020, il a dit qu’il serait dans une très bonne position. Il veut ce titre de 155 livres. Et même si ce serait bien de venger une perte de Nurmagomedov dans le processus, il ne se soucie pas de savoir qui tient la sangle lorsque le moment est venu pour lui de se battre à nouveau.

“Soit le champion du monde, soit la fin de l’année avec un tir au titre – c’est réaliste”, a déclaré Poirier. “Je suis n ° 2 (dans le classement de l’UFC). Peut-être un ou deux gros combats, de grandes victoires loin d’une autre fissure. Bien sûr, chaque fois que je me fais battre, je veux venger ces pertes. Je suis sûr que chaque combattant le fait. Ce n’est pas beaucoup de la vengeance. C’est l’or. Celui qui a ça, c’est le combat que je veux.

«Je sais ce qui vient avec ça. Je peux mettre les mains en l’air et dire que je suis le meilleur au monde. Je connais les opportunités qui se présentent avec la ceinture. J’ai eu un petit avant-goût de cela avec le morceau du titre mondial que j’avais. C’est là que je veux être. “

