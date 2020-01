Dustin Poirier veut toujours combattre Nate Diaz – en MMA ou en boxe

Dustin Poirier a une histoire avec Nate Diaz, et il veut le régler dans la cage – ou le ring de boxe.

Poirier et Diaz devaient brièvement se battre fin 2018, mais le combat a échoué pour des raisons sur lesquelles les deux combattants ne semblent pas être d’accord.

Quoi qu’il en soit, c’est un combat que Poirier veut toujours en 2020.

“Je sais que c’est un combat dans lequel je peux briller”, a déclaré Poirier au MMA Junkie. «Je sais que c’est un combat qu’à ce stade de ma carrière où je serais ravi de faire ce camp d’entraînement et de faire ces tours de boxe et ces tours de jiu-jitsu. C’est un adversaire amusant à préparer avec mon style de combat, et avec les entraîneurs que j’ai autour de moi, je pense que je peux très bien me préparer pour ce combat et réaliser une belle performance. “

Les combats les plus récents de Diaz ont eu lieu dans la division des poids mi-moyens de 170 livres. Poirier, cependant, s’est récemment battu au poids léger. Ce dernier dit qu’il est heureux de passer à 170 si cela l’aide à obtenir ce combat.

«J’adorerais ce combat», a déclaré Poirier. «Je le ferais à 170, je le ferais à n’importe quel poids, ils voulaient le faire. Je pense que c’est un combat amusant. Je pense que les fans aimeraient ce combat. Mais on verra. C’est un combat que je veux, mais je ne sais pas quoi faire ensuite. Je ne sais même pas si ce type se battra à nouveau.

“Je respecte toujours le gars en tant que combattant”, a ajouté Poirier. “Je l’ai dit dans une récente interview, et je dois admettre que je suis un fan du gars. Chaque fois qu’il se bat, je vais acheter le pay-per-view. Je vais le regarder se battre. C’est un combattant du combattant. J’aime voir ce qu’il apporte dans l’octogone. C’est un combattant amusant à regarder, et c’est le genre de gars que je veux combattre. “

Alors que Poirier espère rencontrer Diaz dans l’Octogone de l’UFC, il serait également disposé à le rencontrer sur le ring. Nate Diaz et son frère Nick ont ​​tous les deux flirté avec des mouvements sur le ring de boxe, et avec Dana White complotant toujours le lancement de Zuffa Boxing, le timing pourrait être parfait.

“Je serais prêt à le mettre en boîte s’ils voulaient le faire”, a déclaré Poirier. “Je souhaite que Zuffa Boxing soit là et nous aurions une opportunité – lui et son frère parlaient toujours de passer à la boxe, j’aimerais lui mettre les pattes et vous montrer mes talents de boxeur.”

Pensez-vous que nous verrons jamais Nate Diaz et Dustin Poirier se battre? Selon vous, qui gagnerait?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28/01/2020.