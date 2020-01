Dustin Poirier vise toujours l’or à l’UFC en 2020, ne souhaitant pas simplement faire de «gros combats»

Le vétéran léger Dustin Poirier est toujours en mission pour remporter l’or du Ultimate Fighting Championship (UFC) en 2020.

L’athlète de 31 ans a eu son premier vrai coup de titre à l’UFC 242 en septembre dernier. Poirier venait de battre Max Holloway pour la ceinture provisoire de 155 livres avant de verrouiller les cornes avec le champion incontesté Khabib Nurmagomedov. Alors que Poirier était l’un des noms les plus en vogue dans le match à venir dans ce combat, c’est Khabib qui a dominé l’action et a remporté une éventuelle soumission au troisième tour.

Poirier, qui a mis près de neuf ans à décrocher son premier titre UFC, vise toujours haut pour la nouvelle année. Le vétéran de 23 combats à l’UFC cherche à rebondir de manière dévastatrice et à prouver qu’il a encore ce qu’il faut pour gagner le gros.

“Mon objectif ultime est de devenir le champion du monde incontesté”, a déclaré Poirier au MMA Junkie. «Je ne peux pas simplement continuer ma carrière à courir de grands combats ou simplement des combats passionnants. Ce sont des choses dont je veux faire partie. Je veux divertir les fans et faire de grands combats et avoir “Fight of the Nights” et avoir des affrontements sortants, mais en même temps, je veux être le champion du monde incontesté. Je ne veux pas avoir un astérisque à côté de mes réalisations pour le reste de ma vie. Je ne veux pas que tout le monde dise “champion par intérim” chaque fois que quelqu’un dit que Dustin était le champion. “

Même avec l’ancien champion de l’UFC à deux divisions Conor McGregor de retour dans le mélange, “Diamond” pourrait avoir une chance de se frayer un chemin pour revenir dans la course au titre en 2020. Poirier a déjà appelé des gens comme Nate Diaz pour une affaire étoilée alors peut-être une telle victoire propulserait Poirier au sommet.

“Que ce soit le champion du monde ou la clôture de l’année par un tir au titre – c’est réaliste”, a déclaré Poirier à propos de ses aspirations pour 2020. “Je suis n ° 2 (dans le classement de l’UFC). Peut-être un ou deux gros combats, de grandes victoires loin d’une autre fissure. Bien sûr, chaque fois que je me fais battre, je veux venger ces pertes. Je suis sûr que chaque combattant le fait. Ce n’est pas beaucoup de la vengeance. C’est l’or. Celui qui a ça, c’est le combat que je veux. “

Le chemin reste inconnu pour le moment, mais cela n’empêchera pas Poirier de se fixer des objectifs élevés pour l’avenir. C’est exactement ce que le vétéran a fait tout au long de sa carrière professionnelle en MMA, il n’est donc pas nécessaire de changer les choses maintenant.

