DWCS ajoute Jeffrey Molina à la programmation de la saison 4

Jeffrey Molina pourrait être une victoire impressionnante loin de rejoindre ses coéquipiers à l’UFC.

Molina (7-2), 22 ans, combattant des poids mouches, s’est récemment rendue sur les réseaux sociaux pour annoncer sa participation à la quatrième saison des Contender Series de Dana White. Le produit Glory MMA et Fitness n’a pas révélé d’adversaire ni de date pour son tir DWCS. La série devrait débuter le 23 juin.

“Honnêtement, je me sens comme un enfant dans un magasin de bonbons et je n’ai cessé de sourire depuis que j’ai appris la nouvelle”, a écrit Molina. “J’en ai légitimement rêvé depuis que j’avais 14-15 ans. Cet été, j’ai l’opportunité de frapper mon billet pour le grand spectacle, de me rapprocher d’un champion du monde et de prouver que je fais partie des meilleurs au monde devant Oncle Dana lui-même. »

Protégée du poids welter UFC James Krause, Molina a remporté des victoires sur la scène régionale. Actuellement sur une séquence de six victoires consécutives, Molina a terminé ses sept victoires professionnelles. Il possède quatre soumissions et trois KO.

En septembre, Molina a fait ses débuts promotionnels au LFA 76 lorsqu’il a vaincu Chauncey Wilson par un étranglement à l’arrière.

Découvrez l’annonce DWCS de Jeffrey Molina ci-dessous:

Pour voir la programmation de la saison à venir, consultez le guide MMA Junkie de la série Contender de Dana White, saison 4.

.