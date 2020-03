«EA UFC 3» prédit l’annulation du combat Tyron Woodley contre Leon Edwards

En raison de l’épidémie de coronavirus, nous n’obtiendrons pas la tête d’affiche de poids welter Tyron Woodley vs Leon Edwards à l’UFC sur ESPN + 29, mais «EA UFC 3» peut au moins offrir la meilleure chose suivante.

Le jeu vidéo officiel de l’UFC a les deux combattants disponibles pour faire correspondre et donner aux fans le combat qui devait se produire à l’O2 à Londres avant que la carte ne soit l’un des trois événements reportés par la promotion en raison de l’interdiction des réunions de groupe et des voyages restrictions.

Woodley (19-4-1 MMA, 9-3-1 UFC) contre Edwards (18-3 MMA, 10-2 UFC) aurait été un combat clé à 170 livres, qui s’est avéré être parmi les plus talentueux -Riche en UFC. Il était prévu que ce soit le premier combat de Woodley depuis la chute du titre UFC à Kamaru Usman lors de l’UFC 239 en mars 2019, tandis qu’Edwards est entré avec une séquence de huit victoires consécutives.

Comment s’est déroulé le concours dans le jeu vidéo «EA UFC 3»? MMA Junkie fournit la réponse dans la vidéo ci-dessus.

